Дії та висловлювання окремих представників судової гілки влади свідчать про їх виключний цинізм. А також про відчуття абсолютної безкарності, якого не було б, якби Вища рада правосуддя належно виконувала свої функції.

Адже ВРП – фактично єдиний орган, який може притягати суддів до відповідальності. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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"Вони не тільки можуть, вони зобов'язані це робити. Тобто на них насамперед лежить відповідальність за очищення судової системи, покарання недоброчесних суддів", – наголосив він.

Але ми справді бачимо ситуацію, коли не тільки немає покарання, але і є відверте покривання,

– зауважив Горбатюк.

Він підкреслив, що суддям та голові ОАСК інкримінується захоплення влади. Проте це питання повинне тепер розглядатися ширше. Адже, мабуть, є ціла низка людей – у ВРП, Окружному адмінсуді та інших судах, які підтримують один одного у незаконній діяльності.

Довідка. Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від посад скандального голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, його заступника та ще 4 суддів ОАСК.

"Це дійсно загроза нацбезпеці. Керівники держави однозначно мали б реагувати на ці події. Але бачимо, що реакції немає. Тому можна припустити, що є певні домовленості", – додав Горбатюк.

Про "плівки Вовка"

За словами Горбатюка, безумно в Україні є як і чесні прокурори, так і працівники поліції та СБУ. Та, на жаль, система функціонування державних органів, яку хочуть "зробити під себе" їх керівники, працює на витіснення чесних людей, на їх пригноблення, залякування.

"Вони намагаються поставити на посади тих, хто готовий служити керівництву, яке має намір чинити корисливі злочини. Для їх виконання необхідно давати гарантію недоброчесним суддям та прокурорам. Наразі цю гарантію, на мою думку, забезпечує ВРП", – зазначив він.

Зверніть увагу! Напередодні НАБУ оприлюднило нові записи й розшифровку розмов керівництва ОАСК. Вони можуть бути доказами впливу Вовка на Вищу раду правосуддя.

Горбатюк також прокоментував скандальні "плівки Вовка". Правник підкреслив: "Будь-яка людина, яка почує ці записи зрозуміє, який жах відбувається у цій системі. Кожен має очікувати негайної реакції від держави та ВРП, а відбувається навпаки".

Мене шокує те, що вони не бояться будь-якої відповідальності. У законодавстві прописано закон про ВРП так, що вони не несуть ніякої відповідальності, а це призводить до безкарності,

– додав він.

Й зауважив, що у Вищій раді правосуддя намагалися ввести комісію з етики, проте дуже швидко Конституційний суд визнав такі зміни неконституційним.

Справа суддів ОАСК: що відомо

17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову та ще 5 суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: у спробі узурпувати судову владу в країні, у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами. Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку в законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.

У САП повідомили, що в Окружний адміністративний суд міста Києва знову направили підозри суддям.

Повне інтерв'ю Сергія Горбатюка 24 каналу: дивіться відео