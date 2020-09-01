Вища рада правосуддя слідом не лише відмовилася відсторонити голову Київського окружного адмінсуду Павла Вовка. Таке ж рішення ВРП ухвалила щодо його заступника Євгенія Аблова та ще чотирьох суддів цього ж суду.

ВРП відмовилася відсторонити ще 5 суддів Окружного адмінсуду

Справа Аблова

У клопотаннях генпрокурора Ірини Венедіктової мовилося про відсторонення Вовка та Аблова у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє "Новое время".

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Коментуючи відмову відсторонити Аблова, у Вищій раді правосуддя зазначили, що докази, якими обґрунтовано оголошену йому підозру є "здобутими… без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження". На переконання ВРП, це не відповідає вимогам кримінально-процесуального кодексу України.

Також у Вищій раді правосуддя вважають необґрунтованими ризики, які можуть виникнути, якщо Аблов продовжить здійснювати правосуддя. Тут підкреслюють, що серед матеріалів, доданих до клопотання, немає розписок про отримання суддею матеріалів понад 50 адміністративних справ, які він начебто може знищити чи спотворити.

Крім того, у повідомленні Вищої ради правосуддя сказано, що Офіс генпрокурора не надав доказів того, що суддя Аблов може впливати на свідків.

Докладніше про інших суддів

Клопотання про відсторонення ще трьох суддів Окружного адмінсуду Києва Володимира Келеберди, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка ВРП повернула Венедіктовій без розгляду "через порушення порядку повідомлення судді про підозру".

Крім того, у ВРП відмовилися відсторонити ще одного суддю Окружного адмінсуду Києва Ігоря Качура, посилаючись на "відсутність належного обґрунтування висунутих йому підозр". Так само, як у випадку з Абловим, ВПР заявила, що докази на підтвердження скоєння злочинів суддею Качуром отримано "без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження".

Щодо Качура, то у повідомленні ВРП про відмову його відсторонити також мовиться, що генпрокурор у своєму клопотанні не обґрунтувала ризиків здійснення ним правосуддя та не надала доказів, що він "має можливість впливати на свідків та підозрюваних, яких допитуватимуть під час досудового розслідування".

Цікаво, що раніше, коментуючи відмову відсторонити Вовка, ВРП заявила, що "долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення судді повідомлення про підозру і, відповідно, він не набув статусу підозрюваного".

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