Хто фінансував президентську кампанію Ляшка: журналістьке розслідування

В першому кварталі 2019 року найбільші суми коштів на рахунок "Радикальної партії Олега Ляшка" надійшли від колишнього менеджменту компаній олігарха Ріната Ахметова та ясновидиці з містечка Вишневого під Києвом.

Таку інформацію оприлюднили у сюжеті Антона Столярова для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Найбільшу пожертву – 1, 65 мільйон гривень – в березні 2019 року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації "Метінвест", бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.



Юрій Зінченко

У лютому 2018 року Зінченко раптово покинув роботу в приватних компаніях і очолив виконавчий комітет "Радикальної партії". Під час перебування на цій посаді його називали "ахметівським куратором" виборчих кампаній Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка в першому турі президентських виборів.

Другим найбільшим донором "Радикальної партії" став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ та "Еста Холдинг", що належать Рінату Ахметову. Від його імені на рахунок партії надійшло ще 1, 65 мільйонів гривень.

Аналогічну суму у березні цього року "радикалам" перерахувала ясновидиця з містечка Вишневого, що під Києвом, Наталія Еріставі. Щоправда, більша частина цих коштів була повернута їй, імовірно, через наявність у ворожки податкового боргу. Великі пожертви на рахунок партії Наталія Еріставі робить вже не вперше: у 2018 вона пожертвувала партії майже 1,3 мільйона гривень.



Ясновидиця Наталія Еріставі

Ще 1,6 мільйона гривень "Радикальна партія" отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у "Метінвесті" та комбінаті імені Ілліча.



Олександр Голтвенко

Ще понад 1,5 мільйона гривень "ляшківцям" пожертвував чинний заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід й задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.

Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарять приналежні йому газета "Сегодня" і канал "Україна". Фракція "Радикальної партії" у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.

Зазначимо, що питання про фінансування "Радикальної партії" Рінатом Ахметовим журналіст Bihus.Info поставив Олегу Ляшку в кулуарах Верховної Ради, проте політик цей факт заперечив.