Хто із депутатів від БПП не проходить до оновленого парламенту: перелік

До оновленого парламенту не проходить чимало нардепів із Блоку Петра Порошенка, колишньої "Солідарності". Кожен із них відомий виборцям по-своєму. Одні – українофобською позицією та участю у корупційних скандалах, інші – навпаки: непохитним патріотизмом і підтримкою європейського вектору розвитку.

Депутати будь-що прагнули потрапити до оновленої Ради, і багатьом з них це вдавалось кілька скликань поспіль. Проте цього разу виборці позбавили їх такої можливості.

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І хоч офіційних результатів волевиявлення ще немає, попередні дані свідчать, що депутатський мандат не отримають цього разу кілька дуже старих і відомих облич.

Хто з депутатів не проходить в Раду:

1. Євгеній Червоненко

Червоненка запам’ятали не лише як екс-міністра транспорту і депутата БПП, а й як фігуранта кількох гучних скандалів. Також йому приписували подвійне громадянство.



Євгеній Червоненко

А українські націоналісти вимагали відкрити проти нього кримінальну справу після того, як він сказав, що кілька видатних українців свідомо знищували євреїв.

2,3. Ігор Кононенко та Олександр Грановський

Не стануть депутатами швидше за все двоє персонажів з найближчого оточення Петра Порошенка – бізнес-партнер 5-го президента Ігор Кононенко з фракції БПП і Олександр Грановський, з тієї ж фракції. Останнього називали "смотрящім" за прокуратурою.



Ігор Кононенко (праворуч) та Олександр Грановський (ліворуч)

Окрім того, Ігор Кононенко фігурував у кількох журналістських розслідуваннях, зокрема про виведення сотень мільйонів гривень з обленерго. Обох не включили в списки, бо партія екс-президента їх почистила. І обоє судячи з усього передчували, що програють.

4. Олександр Третьяков

"Пролітає" цього разу ймовірно і ще один депутат БПП – самовисуванець Олександр Третьяков. У парламенті 8-го скликання він був головою профільного комітету у справах ветеранів і активно піарився на створенні профільного міністерства. А свій округ на Києвщині традиційно засівав чим міг. Цього разу це судячи з усього не допомогло.



Олександр Третьяков

5,6. Сергій Лещенко та Борислав Береза

Але разом з цими одіозними персонажами ймовірно не проходять в Раду і кілька нардепів, які чимало зробили в минулому скликанні для боротьби з корупцією і перемог України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Це самовисуванець Борислав Береза та екс-нардеп БПП Сергій Лещенко.



Борислав Береза (ліворуч) та Сергій Лещенко (праворуч)

Обоє йшли по мажоритарці по Києву. Але попри зусилля обох в Раді і в передвиборчій кампанії – на всіх усі округах в Києві попередньо перемагають кандидати від "Слуги народу".