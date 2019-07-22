Як на Заході реагують на попередні результати парламентських виборів в Україні

На Заході схвально зреагували на перебіг парламентських виборів в Україні, на яких, за даними екзит-полів, лідирує партія "Слуга народу".

Відповідно до результатів Національного екзит-полу партія "Слуга народу" набирає 44,2% голосів. Як реагують відомі політики у світі на попередні результати – читайте у нашому матеріалі.

Важливо: Парламентські вибори 2019: ЦВК оголосила перші офіційні результати

За даними національного екзит-полу голоси виборців далі розподілилися так:



Результати ЦВК/ Інфографіка 24 каналу

Чехія

Цікаво: Парламентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці. Політик вважає, що викликів багато, але цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою.

Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського провести їх через ці важкі часи,

– написав політик.

Blahopřeji, obyvatelé Ukrajiny dali silný mandát straně prezidenta @ZelenskyyUa, aby v těchto těžkých časech zemi vedla. Výzev je mnoho, ale věřím, že volební úspěch otevře prostor dalším reformám a ještě aktivnější spolupráci s Českou republikou — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 22, 2019

Молдова

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду привітала Володимира Зеленського з "приголомшливою перемогою" заснованої ним партії на виборах до Верховної ради.

Шановні українці, я вітаю вас із сьогоднішньою мобілізацією і чітким голосуванням проти корупції, голосуванням за зміни, нових політиків, які керуватимуться тільки національними інтересами,

– зазначила вона.

Санду написала, що це велика відповідальність і побажала Зеленському і його команді великої сили та наполегливості.

Канада

МЗС Канади також привітало Україну із проведенням парламентських виборів.

Канада пишається підтримкою вільних та чесних виборів в Україні, і ми й надалі підтримуватимемо українців у досягненні безпечного, успішного та демократичного майбутнього,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Félicitations au peuple de l’#Ukraine pour la tenue des élections législatives auj. Le Canada est fier de soutenir des élections libres & justes en Ukraine, & nous continuerons de soutenir le peuple de l’Ukraine dans ses efforts pour bâtir un avenir sûr, prospère & démocratique. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) July 22, 2019

Польща

Голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський сподівається, що польсько-українські питання будуть важливою частиною порядку денного нового уряду України, пише "Польське радіо".

Політичне коло президента Зеленського – це нове коло, яке взяло на себе відповідальність за майбутню долю України,

– додав він.

Політик наголосив, що Польща буде чекати на формування нового кабінету і на інформацію, якими будуть політичні пріоритети.

НАТО

Голова делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун зазначила, що ці вибори не можна назвати досконалими, адже мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу.

Найбільше порушень на мажоритарних округах, олігархи домінують в ЗМІ,

– сказала вона.

Водночас Мун зазначила, що Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції і готова співпрацювати з новим парламентом.

Новина постійно оновлюється.

Коли будуть офіційні результати парламентських виборів? Не пізніше 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів до Ради за списками та в округах. А офіційно оприлюднити результати виборів мають до 10 серпня. Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.



За місця у Верховній Раді змагаються 22 партії з загальною кількістю 2760 кандидатів. В одномандатних мажоритарних округах до парламенту балотуються 3220 кандидатів.