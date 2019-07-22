23:51
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як на Заході реагують на попередні результати парламентських виборів в Україні

      9700 Читать новость на русском
      Як Захід реагує на результати парламентських виборів 2019
      Реакція Заходу на попередні результати парламентських виборів в Україні / 24 канал

      На Заході схвально зреагували на перебіг парламентських виборів в Україні, на яких, за даними екзит-полів, лідирує партія "Слуга народу".

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу партія "Слуга народу" набирає 44,2% голосів. Як реагують відомі політики у світі на попередні результати – читайте у нашому матеріалі.

      Важливо: Парламентські вибори 2019: ЦВК оголосила перші офіційні результати

      За даними національного екзит-полу голоси виборців далі розподілилися так:

      Дані ЦВК
      Результати ЦВК/ Інфографіка 24 каналу

      Чехія

      Цікаво: Парламентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном

      Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці. Політик вважає, що викликів багато, але цей успіх приведе до подальших реформ і активнішої співпраці з Чеською Республікою.

      Вітаю, громадяни України надали потужний мандат партії президента Зеленського провести їх через ці важкі часи,
      – написав політик.

      Молдова

      Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду привітала Володимира Зеленського з "приголомшливою перемогою" заснованої ним партії на виборах до Верховної ради. 

      Шановні українці, я вітаю вас із сьогоднішньою мобілізацією і чітким голосуванням проти корупції, голосуванням за зміни, нових політиків, які керуватимуться тільки національними інтересами,
      – зазначила вона.

      Санду написала, що це велика відповідальність і побажала Зеленському і його команді великої сили та наполегливості.

      Канада

      МЗС Канади також привітало Україну із проведенням парламентських виборів.

      Канада пишається підтримкою вільних та чесних виборів в Україні, і ми й надалі підтримуватимемо українців у досягненні безпечного, успішного та демократичного майбутнього,
      – йдеться в офіційному повідомленні.

      Польща

      Голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський сподівається, що польсько-українські питання будуть важливою частиною порядку денного нового уряду України, пише "Польське радіо".

      Політичне коло президента Зеленського – це нове коло, яке взяло на себе відповідальність за майбутню долю України,
      – додав він.

      Політик наголосив, що Польща буде чекати на формування нового кабінету і на інформацію, якими будуть політичні пріоритети.

      НАТО

      Голова делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун зазначила, що ці вибори не можна назвати досконалими, адже мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу.

      Найбільше порушень на мажоритарних округах, олігархи домінують в ЗМІ,
      – сказала вона.

      Водночас Мун зазначила, що Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції і готова співпрацювати з новим парламентом.

      Новина постійно оновлюється.

      Коли будуть офіційні результати парламентських виборів? Не пізніше 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів до Ради за списками та в округах. А офіційно оприлюднити результати виборів мають до 10 серпня. Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.

      За місця у Верховній Раді змагаються 22 партії з загальною кількістю 2760 кандидатів. В одномандатних мажоритарних округах до парламенту балотуються 3220 кандидатів.

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      сьогодні
      15339
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Новини США Слуга народу Володимир Зеленський НАТО Новини Франції Молдова Чехія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 449
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2281
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2005
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      355
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук