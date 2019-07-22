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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      До строкових виборів не досидять: що прогнозують новій Верховній Раді

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      "Слуга народу" отримає більше половини місць у Раді. Там уже заговорили про те, що коаліція, ймовірно, буде непотрібна. Яким буде парламент дев'ятого скликання – розбиралися журналісти 24 каналу.

      Проміжні результати виборів показують, що в наступній Раді партія "Слуга народу" отримує необхідну для ухвалення рішень більшість. У президентській партії вже натякають на те, що коаліцію формувати можливо і не доведеться.

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      Раніше, там не виключали, що об'єднаються з "Батьківщиною" або "Голосом", і заперечували можливість створення коаліції з "За життям" Медведчука чи "Європейською солідарністю" Порошенка.

      З такими результатами "Слуга народу" може отримати і спікера парламенту, і прем'єра, більшість, а то і всі міністерські крісла, а отже і небувалу в країні досі повноту влади. Політологи кажуть, що так недалеко і до авторитаризму. 

      До того часу, поки Верхона рада не наведе лад з правовою системою, ми завжди будемо жити на межі узурпації. Протистояти узурпації можуть лише суспільство і Майдани, а мав би суд і верховенство права,
      – зазначив політолог, голова партії "Сила людей" Олександр Солонтай.

      Хоча голова партії Дмитро Разумков переконує, що ні про який авторитаризм не йдеться, бо вони прийшли виконувати суспільний запит на реформи.

      результати виборів до вру
      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Попри однопартійність парламентська більшість буде дуже неоднорідною. Адже, як в списках, так і по мажоритарці, від партії президента балотуються люди дуже різних спеціальностей. Від експертів з антикорупції і дипломатів до гумористів, ведучих корпоративів і весільних фотографів.

      Там можуть виявитися як люди, які взагалі не приносять жодної користі, так і, можливо, намиють якихось самородків. Вони самі про себе поки що не знають, хто вони в політиці,
      – підкреслив політичний оглядач Леонід Швець.

      "Наступна Верховна Рада буде нагадувати американські гірки. Спочатку – сподівання та надії, потім – спад, розчарування, причому стрімке, бо ці люди прийшли сюди не завдяки власній праці, а на хвилі хайпу. А хайп має властивість спадати", – наголосив Солонтай.

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      Політологи кажуть, що новий склад Ради буде непрогнозованим. Однак, всі в один голос говорять, що до строкових виборів цей парламент не досидить. Хоча рішення про розпуск приймає саме президент, в цьому випадку – лідер більшості. 

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

       

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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