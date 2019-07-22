У НАТО прокоментували вибори до ВР: не бачать досконалості

Позачергові парламентські вибори в Україні у НАТО не можуть назвати досконалими. Пояснюють усе тим, що значна частина українців не мала змоги голосувати, а ще були порушення і тиск олігархів.

Мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу, на цьому наголосила голова делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун на прес-конференції у Києві.

Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 75 відсотків голосів

У виборчому процесі Мун побачила також інші важливі недоліки – це не дозволяє оцінити його абсолютно позитивно.

Ці вибори не можна назвати досконалими, найбільше порушень на мажоритарних округах, олігархи домінують в ЗМІ,

– сказала вона.

Водночас Мун зазначила, що Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції і готова співпрацювати з новим парламентом.

Голова делегації Парламентської Асамблеї НАТО Мадлен Мур: мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу. Ці вибори не можна назвати досконалими, найбільше порушень на мажоритарних округах, олігархи домінують в ЗМІ pic.twitter.com/eyKX3yib4F — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) July 22, 2019

Зазначимо, в ОБСЄ позитивно оцінили парламенські вибори в Україні. Там наголосили, що вони відбулися конкурентно та мирно, без серйозних порушень. В ОСБЄ також нагадали, що новообраний парламент має продовжити роботу над реалізацією реформ в Україні.

Національний екзит-пол

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.



Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу