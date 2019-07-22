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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У НАТО прокоментували вибори до ВР: не бачать досконалості

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      Вибори в Україні не можна назвати досконалими, – голова делегації Парламентської асамблеї НАТО
      Вибори в Україні не можна назвати досконалими, – голова делегації Парламентської асамблеї НАТО / Getty images

      Позачергові парламентські вибори в Україні у НАТО не можуть назвати досконалими. Пояснюють усе тим, що значна частина українців не мала змоги голосувати, а ще були порушення і тиск олігархів.

      Мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу, на цьому наголосила голова делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун на прес-конференції у Києві.

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      У виборчому процесі Мун побачила також інші важливі недоліки – це не дозволяє оцінити його абсолютно позитивно. 

      Ці вибори не можна назвати досконалими, найбільше порушень на мажоритарних округах, олігархи домінують в ЗМІ,
      – сказала вона.

      Водночас Мун зазначила, що Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції і готова співпрацювати з новим парламентом.

      Зазначимо, в ОБСЄ позитивно оцінили парламенські вибори в Україні. Там наголосили, що вони відбулися конкурентно та мирно, без серйозних порушень. В ОСБЄ також нагадали, що новообраний парламент має продовжити роботу над реалізацією реформ в Україні.

      Національний екзит-пол

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.


      Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Порушення на виборах Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики НАТО День виборів
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