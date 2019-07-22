23:51
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як минули парламентські вибори в Україні: заява ОБСЄ

      1150 Читать новость на русском
      ОБСЄ зробила заяву про підсумки парламентських виборів
      ОБСЄ зробила заяву про підсумки парламентських виборів / Фото 24 каналу

      Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися конкурентно та мирно, без серйозних порушень. Також, новообраний парламент має продовжити роботу над реалізацією реформ в Україні.

      Таку заяву зробив спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва на прес-конференції у Києві.

      Це важливо: Парламентські вибори – 2019: за кого та як голосували в областях України

      "Кампанію було проведено конкурентно, і зловживань загалом не було. Вибори відбулися мирно", – наголосив він.

      Представник ОБСЄ зауважив, що організація голосування та підрахунку голосів на виборах була на високому рівні, але існували проблеми з процедурою заповнення протоколів виборчих комісій.

      Наші спостерігачі в день виборів позитивно оцінили процес голосування на виборчих дільницях. Голосування було дуже добре організоване, були дотримані всі необхідні процедури. Підрахунок голосів відбувся прозоро. Однак не завжди чітко дотримувалися всі процедури, зокрема - заповнення протоколів,
      – додав Канерва.

      Він також відзначив, що під час виборчої кампанії фінансування було не настільки прозорим, як мало би бути, і опинилося під великим впливом олігархів.

      "Були моменти, коли за допомогою фінансування були спроби вплинути на українців", – наголосив спецкоординатор.

      голосування за партії у різних регіонах
      Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      сьогодні
      15339
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада ОБСЄ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 449
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2295
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2005
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      355
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук