Як минули парламентські вибори в Україні: заява ОБСЄ

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися конкурентно та мирно, без серйозних порушень. Також, новообраний парламент має продовжити роботу над реалізацією реформ в Україні.

Таку заяву зробив спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва на прес-конференції у Києві.

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"Кампанію було проведено конкурентно, і зловживань загалом не було. Вибори відбулися мирно", – наголосив він.

Представник ОБСЄ зауважив, що організація голосування та підрахунку голосів на виборах була на високому рівні, але існували проблеми з процедурою заповнення протоколів виборчих комісій.

Наші спостерігачі в день виборів позитивно оцінили процес голосування на виборчих дільницях. Голосування було дуже добре організоване, були дотримані всі необхідні процедури. Підрахунок голосів відбувся прозоро. Однак не завжди чітко дотримувалися всі процедури, зокрема - заповнення протоколів,

– додав Канерва.

Він також відзначив, що під час виборчої кампанії фінансування було не настільки прозорим, як мало би бути, і опинилося під великим впливом олігархів.

"Були моменти, коли за допомогою фінансування були спроби вплинути на українців", – наголосив спецкоординатор.