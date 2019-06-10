Хто очолив рейтинг доброчесності серед народних депутатів: дослідження громадського руху "Чесно"

Рух "ЧЕСНО" проаналізував склад Верховної Ради України восьмого скликання за шістьома критеріями доброчесності. Серед 25 найбільш доброчесних народних обранців опинились 12 членів фракції “Самопоміч”, троє членів “Батьківщини”, двоє членів БПП “Солідарність” та восьмеро позафракційних депутатів.

Рейтинг найбільш недоброчесних парламентарів очолили троє народних депутатів з “Відродження”, троє з “Волі народу”, троє з БПП “Солідарність” та один “опоблоківець”. Про це повідомив громадський рух "ЧЕСНО".

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Задля аналізу ЧЕСНО застосовував 6 критеріїв — кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях, а також голосування за політичні реформи.

За негативні критерії, за які політикам присвоюється по +1 балу, а за позитивний критерій, за які політикам присвоюється -1 бал. Таким чином, чим вищий бал було присвоєно народному обранцю, тим менш доброчесним він є за методологією.



Критерії оцінювання

Найбільш доброчесними депутатами Верховної Ради восьмого скликання станом на 9 червня 2019 року стали:

"Батьківщина" – Сергій Соболєв, Альона Шкрум, Олексій Рябчин.

БПП "Солідарність" – Наталія Новак, Оксана Юринець.



Доброчесні судді

"Самопоміч"– Лев Підлесецький, Олександр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Олександр Опанасенко, Тетяна Острікова, Ірина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Олексій Скрипник, Єгор Соболєв.

Позафракційні – Остап Єднак, Наталія Веселова, Світлана Заліщук, Павло Кишкар, Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, Оксана Сироїд, Віктор Чумак.



Доброчесні судді

Разом із цим, найменш доброчесними депутатами на 9 червня 2019 року стали:

БПП "Солідарність" – Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава.

"Воля народу" – Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий.



Недоброчесні судді

"Відродження" – Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик.

"Опозиційний блок" – Олександр Нечаєв.