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Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних

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Влітку 2017 року одразу в кількох регіонах України почався відбір бізнесу у середніх підприємців. Насамперед, в успішних фермерів. Схема була однакова: державні реєстратори вписували інші прізвища власників у державному реєстрі підприємств та організацій.

Коли Гітлер окупував Францію, у небі над Ла-Маншем розгорнулася битва за Британію. Якби гітлерівські Люфтваффе взяли протоку під контроль, Вермахт би зміг переправитися на острів і розпочати окупацію. Але британські льотчики вистояли. Доповідаючи про це у Парламенті, Вінстон Черчилль сказав: "Ніколи ще настільки багато людей не завдячували порятунком стільком небагатьом".

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Ми постійно виживаємо у такий самий спосіб. Часто цього не усвідомлюючи. Під час відбору бізнесу у фермерів на поля і переробні цехи приходила сотня бандитів і виганяла власників та їхніх працівників. А поліція розводила руками, адже у державному реєстрі інші прізвища власників.

Ошалешені та пограбовані підприємці кинулись шукати порятунку де завгодно. Завдяки інтернету зрозуміли, що стали жертвами скоординованої банди за участю керівників, мінімум, Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ. Тоді підприємці прийшли у парламент: "Захистіть". Їм пообіцяли надати історії максимального розголосу, написали депутатські звернення, вимагали, щоб поліція та прокуратура почали розслідування, надали їм всі документи і свідків.

Але нічого не відбулось, поки на допомогу фермерам не прийшли добровольці, які повернулися з фронту. Разом з селянами вони вигнали бандитів з села Бережанка Кіровоградської області.

Оскільки поліція і прокуратура далі розводили руками, поряд у селі Добре добровольці разом з селянами провели операцію за всіма правилами воєнної науки, захопили бандитів на чолі з ватажком і здали поліції. Кадри радісних селян, які змогли захистити себе, свій врожай і свої поля, тоді показали і на 24 Каналі.


Затримані в Бережанці

Чому я про це розповідаю зараз? Бо 17 жовтня 2017 року частина тих добровольців та фермерів вийшли з нами під Парламент вимагати ухвалення антикорупційних законів. І в цей же день Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив розслідувати літні події на Кіровоградщині прокуратурі Донецької області. Чому злочини, скоєні на Кіровоградщини, мають розслідувати у Маріуполі, ми дізналися за місяць.

Донецькі спецпризначенці стали хапати наших хлопців, вивозити до Маріуполя, і там на закритих судових засіданнях відправляти до місцевого СІЗО. За звинуваченням, що вони і є рейдери.

У цій історії, як і в битві за Британію, щасливий кінець. Під тиском громадської думки уряд був змушений розбиратися у нападах на підприємців. Суди повернули вже двом підприємцям вкрадену власність. Подальше захоплення нових ферм і бізнесів захлинулось. Бандити у судах тепер намагаються представити себе потерпілими. І останнього вивезеного у цій справі до Маріупольському СІЗО добровольця Знам'янський суд Кіровоградської області випустив з-за ґратів. Після чотирьох місяців у неволі в Маріуполі доброволець батальйону ОУН Леонід Литвиненко (позивний "Бек") знову може обійняти свою дружину та синів.

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Ясно, що проблема не буде вирішена до кінця, поки перед законом не постануть усі, хто прикривав бандитів. І хто керував ними в Мін’юсті та МВС. Для цього треба, щоб кожен з нас розумів, що його позиція, його дія може рятувати долі десятків, сотень, тисяч, мільйонів людей. Щоб кожен з нас вважав, як один французський король: "Держава - це я".

Автор: Єгор Соболєв
Теги: Гроші Міністерство внутрішніх справ ГПУ Бізнес Доброчесна країна Новини Кропивницького Новини Маріуполя Міністерство юстиції Добровольці ринок землі
Джерело: 24 Канал
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