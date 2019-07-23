Хто стане новим прем’єр-міністром України?
Партія "Слуга народу", яка здобуває монобільшість у парламенті, розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Хто, на вашу думку, очолить уряд?
Серед найбільш ймовірних кандидатів:
- Андрій Коболєв – голова НАК "Нафтогаз України";
- Олександр Данилюк – секретар РНБО України;
- Владислав Рашкован – колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді.
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Беріть участь в опитуванні 24 каналу – хто має найбільші шанси очолити уряд?
Джерело: 24 канал
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