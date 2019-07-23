23:48
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, сьогодні
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хто стане новим прем’єр-міністром України?

      2565 Читать новость на русском
      Хто стане новим прем'єром?
      Хто стане новим прем'єром? / Колаж 24 каналу

      Партія "Слуга народу", яка здобуває монобільшість у парламенті, розглядає 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України. Хто, на вашу думку, очолить уряд?

      Серед найбільш ймовірних кандидатів:

      • Андрій Коболєв – голова НАК "Нафтогаз України";
      • Олександр Данилюк – секретар РНБО України; 
      • Владислав Рашкован – колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді.

      Читайте більше: Хто може стати прем'єром: прогнози експертів

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу – хто має найбільші шанси очолити уряд? 

       

       

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      сьогодні
      21862
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Кабінет Міністрів України Опитування 24
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      сьогодні , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 293
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      сьогодні , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2094
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      сьогодні , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2853
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      сьогодні , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13271
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук