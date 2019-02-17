Хто в Україні може розраховувати на підвищення пенсій

На значне підвищення пенсій можуть розраховувати ті, категорії населення, хто отримував найменші виплати. Щоправда, для тих українців, хто виходить на пенсію зараз, пенсійні оклади не підвищуватимуться.

Як пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева, у ефірі Oboz TV, сьогодні для кожного пенсія розраховуються за єдиною формулою.

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Базовий показник для перерахунку пенсій, який враховується, – це 3764 гривні. Це за 2014, -15 і -16 роки. Хто виходив у 2017-му або 2018-му, у них базовий розмір середньої заробітної плати є вищим, аніж той, з якого ми зараз робимо перерахунок. Водночас їхній базовий показник є більш сучасним, ніж у тих, хто перебуває зараз на пенсії,

– підкреслив посадовець.

За його словами, усі інші громадяни, їхня кількість становить близько 10 мільйонів людей, за останнім перерахунком мали базовий показник у вищезазначені 3764.

"Коли ми їх дотягнемо до заробітної плати тих, хто зараз виходить на пенсію, тоді вже буде індексовано й тих, хто виходить на пенсію зараз", – підсумував він.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на початку січня заявляв, що з 1 березня уряд розпочне масштабний перерахунок пенсій. Крім того, 500 тисяч українських військових пенсіонерів отримають підвищення пенсій більше ніж на 700 гривень.