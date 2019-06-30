Хто йде у депутати-мажоритарники: скандальні журналісти, шоумени та коміки

Гімнастка, одіозний політтехнолог, скандальний журналіст, комік та шоумен – усі вони хочуть потрапити до Верховної Ради за мажоритарними округами. До найбільш одіозних кандидатів, які йдуть по Києву, київській та прифронтовій Донецькій областях придивлялись кореспонденти 24 каналу.

Дубінський та Кононенко

На 94 окрузі міста Обухова телеведучий каналу Коломойського зійшовся в електоральному двобої з Ігорем Кононенком, який є правою рукою і другом Петра Порошенка.

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Загалом на окрузі 41 кандидат. Окрім Олександра Дубінського та Ігоря Коненка, тут зареєстровано ще три Дубинських та два Кононенки. Це все старий метод клонів.



Олександр Дубінський

"Чому Дубінський пішов? Це особиста війна. Я б умовно сказав, війна між Коломойським і Порошенком. І вона перекинулась на їх людей", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

Одіозні кандидати в Києві

По 211 округу йде Всеволод Філімоненко – скандальний провокатор з Луганська і ведучий проплачених мітингів, який називає себе журналістом.



Всеволод Філімоненко

А одіозний чорний політтехнолог Володимир Петров балотується по Печерському району. Феномен в тому, що його взагалі підозрюють в організації секс-скандалу навколо чоловіка заступниці глави Державного бюро розслідувань України.



Володимир Петров

Також від Петрова і його команди дісталось екс-прем’єру Арсенію Яценюку та депутату Олексію Гончаренку, яких він тролив.

"Я думаю, що він банально заробляє гроші, адже його функція не вигравати вибори. У нього теж репутація такого кілера електорального", – розповів політолог Володимир Фесенко.

Кандидати-мажоритарники на Донеччині

Залишитися у Верховній Раді або ж повернутись до неї намагаються й кандидати від розколотого "Опоблоку". Особливо на Донеччині.

Округи там (на Донеччині – 24 канал) доволі маленькі. Це округ, де не 250 тисяч і треба загітувати дуже багато людей. Тут, якщо ти засіяв кілька тисяч людей, вже можеш урвати перемогу,

– пояснила головна редакторка сайту руху "Чесно" Ірина Федорів.

Так на 49 округу мер Дружківки Валерій Гнатенко, який дозволив підняти над міськрадою триколор, змагається з "опоблоківцем" Борисом Колесніковим. А конкуренцію їм складає зірковий комік Сергій Сівохо.



Володимир Зеленський та Сергій Сівохо

"Це Сергій Сівохо, але не просто шоумен, як його представляють. Я тепер кандидат у депутати по 49 округу – Дружківки та Константинівки", – заявив кандидат в депутати по 49 округу Донеччини Сергій Сівохо.

По мажоритарці йде гімнастка й дружина одіозного нардепа-втікача Олександра Онищенка. Йому в реєстрації відмовили, але гімнастку Ганну Різатдінову зареєстрували.



Ганна Різатдінова

Артисти від "Слуги народу"

З екранів під купол мріє потрапити і ціла низка артистів й всі від "Слуги народу". На Черкащині балотується телеведучий і пародист Олександр Скічко. Той самий який голосом Ляшка телефонував співаку Павлу Зіброву і той не запідозрив обману.

Чи спрацює така от зіркова відповідь на суспільний запит на нові обличчя не з політики – передбачити важко. "На мажоритарних виборах своя логіка. Якщо в окрузі є потужний мажоритарний депутат, який працював в окрузі, то перебороти його буде дуже важко", – додав політолог Володимир Фесенко.