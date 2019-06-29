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      Нашестя клонів "Слуги народу" у виборчих списках: скільки існує двійників

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      В Україні з'явилися кілька підробних партій, які називаються "Слуга народу". В назвах вони дещо відрізняються, то ж офіційно – усе законно. Є товариство "Слуга Народу", є громадська організація із такою назвою, і навіть приватне підприємство. Й від них усіх є кандидати в депутати. Проте до партії Володимира Зеленського вони жодного відношення не мають.

      Шахраї паразитують на відомих брендах, підробляючи їх і впарюючи довірливим українцям підробку. Але тепер так не тільки з марками одягу, годинниками чи телефонами. Тепер так навіть із політичними партіями.

      Читайте також: Сивохо, Тищенко, Скічко: хто йде на вибори від "Слуги народу" в регіонах

      Популярною є не тільки поява підробних партій "Слуги народу", а й кандидатів від них. Навіть якщо їхні прізвища дуже відомі.

      ► Популярні прізвища не врятують

      Підприємець та телеведучий Микола Тищенко збирається додати до своїх регалій ще посаду народного депутата. Йде на вибори у парламент від партії "Слуги народу". Окрім того, що хоче врятувати від зубожіння свій округ та нагодувати якісною кухнею, особливої політичної програми не представив. І таких відомих облич у "Слузі народу" вистачає: ведучий "Мама хохотала" Роман Грищук, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, комедіант Сергій Сивохо, "кварталівець" Юзік.

      Тищенко, Грищук, Беленюк, Сивохо, Юзік

      Попри популярність таких кандидатів, у бюлетені можна промахнутись повз зіркове прізвище. Наприклад, поруч з прізвищем телеведучого "1+1" Олександра Дубінського – ще три Дубінських, зареєстрованих на тому ж окрузі. Двоє з яких представляються членами "Слуги народу". І мало хто розбереться в кабінці для голосування, що це зовсім не той "слуга".

      двійники дубінського
      Двійники Дубінського

      ► Скільки існує двійників

      "У єдиному реєстрі державному знайшов приблизно 80 підприємств. Наприклад, "Слуга народу. Дніпровський район", "Слуґа народу" через букву ґ, "Слуга народу" – приватне підприємство, політична платформа "Слуга народу", "Слуга народу-1" і так далі", – розповів юрист партії "Слуга народу" Олександр Качура.

      Але всі ці організації не мають жодного відношення до політичної партії Володимира Зеленського. Це – клони, які створені спеціально аби ввести в оману виборців. 

      "Ми вбачаємо, що один і той самий реєстр із інтервалом у30 хвилин зареєстрував 20-30 підприємств на підставних осіб", – пояснив Качура.

      Наразі в ЦВК зареєстровано майже 100 кандидатів-двійників, які використовують назву партії "Слуга Народу", прізвище президента Зеленського або фразу "ЗеКоманда".

      ► Що робити

      У комісії намагаються протидіяти двійникам, але не можуть нічого зробити з явним клонам, якщо ті зареєстровані з дотриманням усіх норм. Хоча в інших країнах таких самозванців просто викинули б з бюлетенів.

      "Законодавство Великобританії передбачає повноваження ЦВК мати дискрецію і самим визначати, чи це двійник, який не має йти на вибори, чи ні. Ми, на жаль, таких повноважень не маємо", – зазначила членкиня ЦВК Наталія Бернацька.

      Читайте також: Партія "Слуга народу" йде на парламентські вибори: оновлений список політсили

      Аби не помилитись під час волевиявлення, експерти радять виборцям добре вивчити біографію кандидата, за якого вони планують голосувати. Адже особисті дані людей навіть з однаковими прізвищами не можуть бути ідентичними на всі сто відсотків. 

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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