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      Хто заблокував відправку золота з Венесуели до Росії? – Fox News

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      Ніколас Мадуро хвалиться золотими запасами Венесуели
      Ніколас Мадуро хвалиться золотими запасами Венесуели / Sott.net

      Президент Венесуели Ніколас Мадуро не зміг розрахуватися із Росією золотом через тиск США і країн Західної Європи.

      "Влада Венесуели не змогла реалізувала свій план – вивезти з країни 20 тонн золота – через міжнародний тиск, з яким зіткнувся президент Ніколас Мадуро. Від нього вимагають не лише передати владу перехідному уряду, а й зберегти активи держави", – пише політичний оглядач Fox News Луїс Касіано в своїй статті "План забрати майже 1 мільйон доларів з Венесуели призупинений".

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      Журналіст нагадує хронологію подій:

      У Центробанку Венесуели золоті злитки вартістю близько 850 мільйонів доларів зважили та відокремили від решти золотого запасу. 29 січня з’явилось повідомлення про те, що золото ймовірно готують для відправки в Росію на лайнері, що прибув у Каракас днем раніше. 1 лютого російський літак залишив країну. Але золото залишилося.

      Росія – головний фінансовий спонсор уряду Мадуро (разом з Туреччиною і Китаєм). Призначення злитків, які відклали (вони становлять 20% золотого запасу країни), невідоме. Але блокування ймовірної відправки відбулося через тиждень після того, як Банк Англії відхилив прохання Мадуро повернути золото на суму в 1,2 мільярди доларів.

      Англійці вкрали золото, що зберігається в Банку Англії, – різко заявив тоді заступник голови соціалістичної партії Венесуели Діосдадо Кабелло. – Імперіалістичні боси повинні знати, що ми ніколи не здамося!

      Запаси золота в Каракасі та Лондоні важливі для добробуту Венесуели, оскільки під час правління Мадуро країна зіткнулася зі значним падінням економіки, відсутністю предметів першої необхідності та ростом інфляції. Резерви Центрального банку Венесуели скоротились приблизно до 8 мільярдів доларів.

      Фінансові активи і золото – дуже важливі фактори у протистоянні між Мадуро та Хуаном Гуайдо, лідером Національних зборів, який, нагадаємо, оголосив себе тимчасовим президентом. США та інші західні країни визнали Гуайдо лідером Венесуели. А той вже заявив, що державні активи можна використовувати для вирішення гуманітарної ситуації в країні, – відзначає Касіано.

      Автор резюмує: "США зайняли жорстку позицію проти режиму Мадуро, зокрема, ввели санкції проти національної нафтової компанії Венесуели PDVSA, блокуючи експорт сирої нафти у Штати. Зате Гуайдо навпаки отримав підтримку – саме йому передадуть контроль над активами Венесуели в Федеральному резервному банку Нью-Йорка".

      Читайте про протистояння Росії і США:
      Російські агенти всюди, а США здивовані, – Rzeczpospolita

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Публікації Золото Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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