Хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа помітили в машині біля госпіталю. Глава США їхав у автомобільному кортежі та махав прихильникам.

У салоні авто Трамп перебував у масці. Про це повідомляє CNN.

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Автомобільний кортеж рухався повільно, тож президент помахав своїм прихильникам, які зібрались біля госпіталю. Пізніше у твітері президент подякував людям за підтримку.

Вони люблять нашу країну і бачать, як ми робимо її величнішою, ніж будь-коли раніше,

– зауважив Трамп.

WATCH: President Trump's motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t — NBC News (@NBCNews) October 4, 2020

Коронавірус у Трампа: що відомо