Ігнат спростував російський фейк про удар Patriot по Лаврі

Росіяни звинуватили українських військових в ударі зенітною ракетою Patriot по Києво-Печерській лаврі. Насправді атака була здійснена російським безпілотником типу "Шахед".

Наразі деталі його точної траєкторії руху ще встановлюються. Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Фейк про удар Patriot окупанти запустили миттєво. Тоді правдиві відомості про подію ще навіть достеменно не встигли з'явитися в українському інформаційному просторі.

Юрій Ігнат зауважив, що ця брехня росЗМІ традиційно орієнтована на росіян та партнерів України.