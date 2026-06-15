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24 Канал Головні новини Ігнат спростував російський фейк про удар Patriot по Лаврі
15 червня, 13:08
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Ігнат спростував російський фейк про удар Patriot по Лаврі

Софія Рожик

Росіяни звинуватили українських військових в ударі зенітною ракетою Patriot по Києво-Печерській лаврі. Насправді атака була здійснена російським безпілотником типу "Шахед".

Наразі деталі його точної траєкторії руху ще встановлюються. Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

Фейк про удар Patriot окупанти запустили миттєво. Тоді правдиві відомості про подію ще навіть достеменно не встигли з'явитися в українському інформаційному просторі. 

Юрій Ігнат зауважив, що ця брехня росЗМІ традиційно орієнтована на росіян та партнерів України.

 