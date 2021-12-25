Белый Дом направил свою делегацию в Израиль, чтобы продумать все возможные варианты развития ситуации вокруг Ирана. В том числе и военное решения проблемы.

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США дали Ирану последний шанс

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан направился в Израиль для переговоров с высшим руководством страны. Ведь Израиль – основной союзник США в регионе, а иранская ядерная программа является прямой угрозой для этой страны.

Здесь напомню, что вернуть Иран за стол переговоров США пытаются в течении всего года. Белый дом обещает снять санкции с Ирана, если те остановят свою ядерную программу.

Ситуация осложнилась с приходом нового иранского правительства во главе с радикальным лидером Ибрагимом Раиси. Тегеран начал выдвигать Вашингтону практически невыполнимые условия.



Ситуация осложнилась с приходом Ибрагимом Раиси / Фото Getty Images

Мол, сначала снятие санкций, а потом уже возвращение к ядерному соглашению. Но США попросту не могут пойти на такие условия. Как минимум, такой подход жестко критикует Израиль.

Салливан представил 3 сценария

На фоне такого застоя в переговорном процессе, Джейк Салливан и отправился в Израиль. Там советник президента США представил 3 возможных сценария, к которым США готовы прибегнуть, чтобы сдержать Иран от создания ядерного оружия.

Первый вариант

Заключить частичное соглашение, которое позволит снять некоторые санкций с Ирана в обмен на замораживание ядерной программы. Якобы это может помешать Ирану заниматься обогащением урана для создания ядерного оружия.

Но Израиль такое предложение отвергает, ведь их разведка считает, что Тегеран уже сегодня обогащает уран до такого уровня и подобная сделка вряд ли способна это остановить.

Второй вариант

Полное возвращение к ядерной сделке 2015 года. Такой вариант позитивно оценивают на Западе. Однако в Израиле уверены, что к ней возвращаться уже слишком поздно.

Мол, некоторые положения договора от 2015 года потеряли свою актуальность, потому что Иран уже слишком далеко продвинулся в своей ядерной программе.

Третий вариант

Просто оставить все как есть – ни сделки, ни новых санкций, ни даже давления на Иран. Вот такой вариант развития событий, вероятно, наименее выгоден самому Ирану.

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Дело в том, что США все серьезней начинают рассматривать вариант, что Иран попросту саботирует переговоры и тянет время. Последнее окно возможностей для возвращения к ядерной сделке закрывается уже в начале 2022 года.

Об этом сказал сам Салливан в разговоре с израильтянами. Если это окно закроется, а результата не будет, то Иран перейдет последние "красные линии" США.

Они могут быть пагубными для Ирана, ведь предполагают и военный удар, о котором Израиль уже давно говорит. Но издание Foreign Affairs заявляет, что все эти "красные линии" слишком размыты и Иран давно мог их пересечь, ведь до конца никто не понимает, насколько сильно на самом деле Иран продвинулся в своих разработках.

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При этом сам Иран попросту игнорирует угрозы со стороны США. Те только и говорят, что о дипломатии. Вероятно, Тегеран считает, что Вашингтон не перейдет к военным операциям, а потому все их претензии можно и не брать во внимание.

Но визит Салливана в Израиль пришелся как нельзя кстати. Ведь эта поездка в канун нового раунда переговоров четко обозначает и "красную линию", и последствия, которые ждут Иран, если он все таки ее пересечет.

Саму эту линию США проводят там, где начинается следующий раунд переговоров по ядерной сделке. Если прогресса так и не будет, США готовы проводить военные операции против Ирана, заручившись поддержкой Израиля.

США четко дают понять – наше терпение не резиновое. У Ирана еще есть вариант решить проблему дипломатическим путем. Но если дипломатия не поможет, то США готовы и к более решительным действиям.