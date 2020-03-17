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      Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки

      - Читать новость на русском
      Новим міністром економіки став Ігор Петрашко / dsnews.ua

      Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала призначення економіста Ігоря Петрашка на пост міністра економіки України. На цій посаді він замінив Тимофія Милованова, який пішов у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

      Постанову про призначення Петраша підтримали 243 депутати Верховної Ради.

      Цікаво Милованов пояснив, чому відмовився від роботи зі Шмигалем

      Подання на призначення Ігоря Петрашка у Верховну Раду вніс голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль.

      Цікаво, що економіст таки очолив об'єднане Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства. Хоча раніше у президентській команді існувала ідея про розподіл відомства на окремі міністерства.

      Що відомо про Ігоря Петрашка?Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США.

      Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях у сферах консалтингових і інвестиційних послуг. Останнім часом економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.

      Відставка уряду Гончарука: коротко

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та його уряд працювали з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020-го. Тоді Верховна Рада України відправила цей уряд у відставку, а натомість призначила уряд Дениса Шмигаля.

      Причин для відставки було декілька. Президент України Володимир Зеленський пояснював, що цей уряд був "найефективнішим в історії України, але цього недостатньо". Серед проблем глава держави називав величезний дефіцит державного бюджету у 16 мільярдів гривень.

      Втім хоч і неофіційно, але свою роль зіграло злиття записів з кабінету Гончарука. На них тогочасний голова уряду називає себе "профаном в економіці", а також радиться, як пояснити президенту падіння курсу гривні.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Верховна Рада Новий уряд Шмигаля Тимофій Милованов – новини
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