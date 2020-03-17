Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки

Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала призначення економіста Ігоря Петрашка на пост міністра економіки України. На цій посаді він замінив Тимофія Милованова, який пішов у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Постанову про призначення Петраша підтримали 243 депутати Верховної Ради.

Цікаво Милованов пояснив, чому відмовився від роботи зі Шмигалем

Подання на призначення Ігоря Петрашка у Верховну Раду вніс голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль.

Цікаво, що економіст таки очолив об'єднане Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства. Хоча раніше у президентській команді існувала ідея про розподіл відомства на окремі міністерства.

Що відомо про Ігоря Петрашка?Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США.



Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях у сферах консалтингових і інвестиційних послуг. Останнім часом економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.

Відставка уряду Гончарука: коротко

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та його уряд працювали з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020-го. Тоді Верховна Рада України відправила цей уряд у відставку, а натомість призначила уряд Дениса Шмигаля.

Причин для відставки було декілька. Президент України Володимир Зеленський пояснював, що цей уряд був "найефективнішим в історії України, але цього недостатньо". Серед проблем глава держави називав величезний дефіцит державного бюджету у 16 мільярдів гривень.

Втім хоч і неофіційно, але свою роль зіграло злиття записів з кабінету Гончарука. На них тогочасний голова уряду називає себе "профаном в економіці", а також радиться, як пояснити президенту падіння курсу гривні.