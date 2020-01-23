Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине

В Вашингтоне в ближайшие дни начинается судебный процесс по делу об отстранении Дональда Трампа с поста президента США. Разбирательство будет идти в верхней палате Конгресса, которая называется Сенат.

Начало суда над Трампом

Сейчас невозможно сказать, чем закончится самый главный суд за последние лет двадцать. Но я попробую объяснить, что там вообще будет происходить.

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Итак, всего в Cенате заседают сто человек. Сейчас большинство там у однопартийцев Трампа – республиканцев. Их 53 человека. У демократов – 45, еще двое – беспартийные, но голосуют они с демократами. То есть 53 на 47.

Для принятия разных процедурных решений во время суда нужно простое большинство – 51 голос. Но вот для увольнения Трампа понадобится квалифицированное большинство – две трети голосов. В данном случае – 67.

Поскольку даже простое большинство сейчас у республиканцев, то почти никто не сомневается, что своего союзника Трампа они оправдают. Чисто теоретически помешать этому могло бы появление каких-то сенсационных разоблачений президента. Это могли бы быть показания каких-то важных свидетелей или появление разоблачающих документов.



Сенат США

Именно поэтому республиканцы хотят, чтобы на суде не было вообще никаких свидетелей. И чтобы документов тоже там не было. С их точки зрения, суд должен пройти максимально быстро и тихо.

В идеале, для них все должно выглядеть так. Сенаторы собираются. Обвинение и защита объясняют свои позиции, после чего проходит голосование и большинство сенаторов оправдывает Трампа. На этом всё.

Президент и его союзники в Сенате хотят закончить судебную процедуру до начала февраля, когда уже Трамп должен зачитать свое ежегодное послание Конгрессу. Он сам хочет читать это обращение в статусе победителя. Отсюда и спешка.

Но у демократов другой план. Они хотят заставить коллег проголосовать за вызов в Сенат свидетелей и предоставление документов. Стратегия противников Трампа, в общем, проста. Они хотят добиться, чтобы ближайшие соратники президента в прямом эфире и под присягой рассказали, кто именно и почему заморозил выделение военной помощи Украине.

Рассказать об этом очень хочет Джон Болтон, который прошлым летом работал у Трампа советником по национальной безопасности. Если этот человек скажет, что президент США хотел шантажом выдавить из украинского коллеги компромат на Джо Байдена, проголосовать за невиновность Трампа будет намного сложнее.



Джон Болтон

Еще один потенциальный свидетель – бизнесмен Лев Парнас, который утверждает, что выполнял всю грязную работу в Украине от имени Трампа и его адвоката – Руди Джулиани. Его заявления тоже могут оказаться убийственными для президента.



Лев Парнас та Руди Джулиани

Это же касается документов из финансового управления Белого дома и Пентагона. Сейчас эти документы президент держит под замком, так как понимает, что они могут утопить его.

По последнему опросу общественного мнения, 69% американцев хотят услышать в Сенате свидетелей и увидеть документы. Включая половину избирателей-республиканцев! Это, в общем, логично – люди хотят разобраться, жулик у них президент или нет. Но сенаторы-республиканцы, как я сказал выше, категорически против этого. Для них сейчас верность Трампу намного важнее, чем поиск истины.

Так как же быть? Ведь именно большинство в Сенате решает, звать или не звать свидетелей. А большинство – республиканское! Демократы думают, что нашли способ решить эту проблему.

Смотрите: сейчас в Сенате есть несколько сенаторов-республиканцев, которым осенью придется идти на выборы. В их штатах, чтобы стать сенатором, нужно показать себя объединяющей фигурой. То есть получить голоса не только своей партии, но и части демократов.

Если эти сенаторы публично проголосуют против вызова свидетелей на допрос, за них точно не проголосует ни один демократ, а также многие республиканцы. Соответственно, эти сенаторы могут сейчас спасти Трампа, но с гарантией потеряют собственные места Сенате.

Демократы им говорят: "Решайте, что для вас важнее – своя карьера или карьера Дональда Трампа?". При этом каждый сенатор знает, что если он (или она) проголосует за вызов свидетелей, то повысит свои шансы на переизбрание, так как народ действительно хочет продолжения шоу.



Дональд Трамп

Простые люди надеются, что на суде в Сенате увидят и узнают, наконец, всю правду о том, что творилось в Белом доме летом 2019 года. Таким образом, исход противостояния в Сенате и даже президентства Дональда Трампа сейчас во многом зависит от решения нескольких сенаторов от Республиканской партии.

Если они решат проголосовать за вызов на суд свидетелей, то положение хозяина Белого дома станет довольно шатким. В этом случае нельзя будет исключить его отстранения от должности.

Но если они поддержат президента, и откажутся от свидетелей, тогда Трамп уже точно будет полностью оправдан, а демократы проиграют. Но тут будут другие последствия: спасители Трампа сами почти точно окажутся без мест в Сенате, а доверие половины американцев к своей политической системе будет убито. Как именно сложится судьба этого противостояния, мы узнаем уже совсем скоро – ждать осталось примерно неделю.

Загадочный вирус

Все, я думаю, заметили, что в этом году у нас очень необычная зима. Уже середина января, но снега нет не только в Украине, но и даже в России, где он обычно лежит с ноября по апрель. В Австралии с погодой творится черт знает что, то безумная засуха, то чудовищные лесные пожары, то наводнения, то кошмарные пылевые бури.



Пылевая буря в Австралии

Все у нас тут знают, что Израиль стоит в основном, в пустыне. Так вот. Там недавно были такие дожди, что по улицам Тель-Авива плавали автомобили, а в военных ангарах утонуло несколько боевых самолетов.



Дождь в Тель-Авиве

В Испании в эти дни тоже не лучшая погода – наводнения и снежные бури. То есть заметьте: в России снега нет, а в Испании – сколько хочешь!

В общем, все это выглядит довольно странно. Если честно, то я лично не припомню такой необычной зимы. Климат нашей планеты совершенно точно меняется. Отрицать это уже нельзя. Но самое неприятное – это даже не наводнения и засухи, а пробуждение куда более злобных сил, которые спали где-то с незапамятных времен.

В китайском городе Вухань в последние недели началась эпидемия ранее неизвестного коронавируса, у которого пока даже нет простого названия. Попав в организм человека, этот вирус вызывает тяжелую пневмонию, отек и поражение легких. Те люди, у кого организм ослаблен, просто умирают. Никакого лекарства или вакцины от этого вируса нет. Зато уже точно известно, что он передается от человека к человеку.

Масштаб эпидемии мы пока точно не знаем. Китайские власти явно пытались его преуменьшить, из-за чего болезнь уже появилась в других азиатских странах – в Японии, Южной Корее и Таиланде.

Никакого лекарства от этого вируса нет. Вакцины тоже нет. Сколько зараженных людей гуляет сейчас по улицам Китая и других стран, мы просто не знаем. Но знаем, что каждый из них – это потенциальный разносчик заразы.



Коронавирус

Чтобы вы понимали, город Вухань, где началась эпидемия – это 12 миллионов человек. Это как четверть или даже треть населения Украины, живущих в одном месте.

Самое плохое, что могло бы сейчас случиться, это если бы они вдруг разом разъехались по всему Китаю, распространив заразу на другие города миллиардной страны. И как по заказу, именно это сейчас и произойдет.

25 января в Китае отмечают традиционный новый год. Этот день и вся неделя после него – традиционный китайский выходной, когда сотни миллионов людей навещают своих родных и близких в других городах.

Соответственно, из Ваханя уедут сотни тысяч людей, туда приедут из других городов сотни тысяч, все они перемешаются и станут идеальным инструментом распространения вируса по Китаю. А потом и по всей планете.



Вирус в Китае

Поскольку врачи абсолютно бессильны, мне это все напоминает сценарий какого-то фильма про зомби-апокалипсис. Ума не приложу, что делать в подобной ситуации.

А если серьезно, то призываю всех почаще мыть руки, есть побольше овощей и фруктов, не пить, не курить и следить за своим здоровьем. Непосредственной опасности от проснувшегося в Китае вируса для нас пока нет, но на всякий случай профилактика не помешает.

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Кроме того, пора бы всему миру задуматься о том, что если мы не перестанем безумно уничтожать нашу планету, то в какой-то момент она сама нас уничтожит. А этого, конечно, было бы совсем печальным финалом истории человечества.