Росія втрачає позиції на ринку зброї: як Україна стала найбільшим імпортером озброєння у світі

Повномасштабна війни Росії проти України не могла пройти безслідно для мілітарного потенціалу країни-агресорки. Так, за останній час частка російського експорту зброї знизилася з 21% до 6,8%.

Ба більше, це показник й надалі буде зменшуватися, адже замовлення зброї у Росії скорочує навіть Індія. Про це йдеться у звіті Trends in International Arms Transfers.

До теми Україна пропонувала захист від "Шахедів" 7 місяців тому, але США звернулися лише зараз, – Axios

Як Росія втратила ринок озброєння?

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував оновлені дані про міжнародні поставки озброєнь, який порівнює два п'ятирічні періоди. Йдеться про часовий проміжок з 2016 по 2020 та з 2021 по 2025 роки.

Це дає змогу побачити глобальні зрушення на ринку після початку повномасштабної війни Росії проти України. Загальний обсяг торгівлі основними видами озброєнь зріс на 9,2 %, що відображає світову тенденцію до посилення армій.

Водночас чітко видно стрімке падіння позицій Росії як експортера зброї: її частка ринку скоротилася з 21 % до 6,8 %. Наразі це єдиний серед топ-10 постачальників, чиї експортні обсяги впали (на 64 %).

Аналіз світового ринку озброєння: дивіться скриншоти зі звіту

Головними покупцями російської зброї в 202 – 2025 роках стали Індія (48 % від усього російського експорту), Китай та Білорусь (по 13 % кожна), що разом тстановить 74 %.

Однак навіть Індія поступово зменшує залежність від Москви: частка російського озброєння в її імпорті впала з 70 % (2011 – 2015), до 51 % (201 – 2020) і до 40 % (2021 – 2025).

Загалом імпорт озброєнь Індією за останню п'ятирічку скоротився на 4 % завдяки розвитку власного ОПК. За 2021 – 2025 роки Росія експортувала лише понад 68 літаків, 6 вертольотів, 3 кораблі, 43 комплекси ППО, 279 одиниць важкої бронетехніки та 13 інших бронемашин.

Аналітики уточнили, що за жодною з цих категорій країна-агресорка не увійшла до лідерів.

Ці цифри відображають не лише прямі продажі, а й майбутні втрати від сервісного обслуговування та модернізації. Багато контрактів укладено ще до 2022 року, а потім покупці почали враховувати санкційні ризики та реальну бойову ефективність російської техніки.

На яких позиціях в імпорті Україна?

За методологією SIPRI Україна здійснила драматичний стрибок серед імпортерів: частка зросла з 0,1 % у 2016 – 2020 до 9,7 % за 2021 – 2025 роки.

Тобто йдеться про зростання імпорту в понад 118 разів, що складає 11 896 %. Завдяки допомозі від партнерів Україна стала найбільшим отримувачем озброєнь у світі за цей період.

Основні постачальники:

США (41 %);

Німеччина (14 %);

Польща (9,4 %).

Для США Україна посіла друге місце серед отримувачів (9,4 % від американського експорту), випередивши Японію (9,2 %), хоча Саудівська Аравія все ще отримує 12 %.

А що світу може запропонувати Україна?