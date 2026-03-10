Росія втрачає позиції на ринку зброї: як Україна стала найбільшим імпортером озброєння у світі
- Частка російського експорту зброї знизилася з 21% до 6,8%, і навіть Індія скорочує замовлення.
- Зі свого боку Україна стала найбільшим імпортером озброєнь у світі, збільшивши частку імпорту з 0,1% до 9,7% зокрема завдяки допомозі від США, Німеччини та Польщі.
Повномасштабна війни Росії проти України не могла пройти безслідно для мілітарного потенціалу країни-агресорки. Так, за останній час частка російського експорту зброї знизилася з 21% до 6,8%.
Ба більше, це показник й надалі буде зменшуватися, адже замовлення зброї у Росії скорочує навіть Індія. Про це йдеться у звіті Trends in International Arms Transfers.
Як Росія втратила ринок озброєння?
Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував оновлені дані про міжнародні поставки озброєнь, який порівнює два п'ятирічні періоди. Йдеться про часовий проміжок з 2016 по 2020 та з 2021 по 2025 роки.
Це дає змогу побачити глобальні зрушення на ринку після початку повномасштабної війни Росії проти України. Загальний обсяг торгівлі основними видами озброєнь зріс на 9,2 %, що відображає світову тенденцію до посилення армій.
Водночас чітко видно стрімке падіння позицій Росії як експортера зброї: її частка ринку скоротилася з 21 % до 6,8 %. Наразі це єдиний серед топ-10 постачальників, чиї експортні обсяги впали (на 64 %).
Аналіз світового ринку озброєння: дивіться скриншоти зі звіту
Головними покупцями російської зброї в 202 – 2025 роках стали Індія (48 % від усього російського експорту), Китай та Білорусь (по 13 % кожна), що разом тстановить 74 %.
Однак навіть Індія поступово зменшує залежність від Москви: частка російського озброєння в її імпорті впала з 70 % (2011 – 2015), до 51 % (201 – 2020) і до 40 % (2021 – 2025).
Загалом імпорт озброєнь Індією за останню п'ятирічку скоротився на 4 % завдяки розвитку власного ОПК. За 2021 – 2025 роки Росія експортувала лише понад 68 літаків, 6 вертольотів, 3 кораблі, 43 комплекси ППО, 279 одиниць важкої бронетехніки та 13 інших бронемашин.
Аналітики уточнили, що за жодною з цих категорій країна-агресорка не увійшла до лідерів.
Ці цифри відображають не лише прямі продажі, а й майбутні втрати від сервісного обслуговування та модернізації. Багато контрактів укладено ще до 2022 року, а потім покупці почали враховувати санкційні ризики та реальну бойову ефективність російської техніки.
На яких позиціях в імпорті Україна?
За методологією SIPRI Україна здійснила драматичний стрибок серед імпортерів: частка зросла з 0,1 % у 2016 – 2020 до 9,7 % за 2021 – 2025 роки.
Тобто йдеться про зростання імпорту в понад 118 разів, що складає 11 896 %. Завдяки допомозі від партнерів Україна стала найбільшим отримувачем озброєнь у світі за цей період.
Основні постачальники:
- США (41 %);
- Німеччина (14 %);
- Польща (9,4 %).
Для США Україна посіла друге місце серед отримувачів (9,4 % від американського експорту), випередивши Японію (9,2 %), хоча Саудівська Аравія все ще отримує 12 %.
А що світу може запропонувати Україна?
Для низки європейських країн, зокрема йдеться про Німеччину, Нідерланди, Польщу, Канаду, Чехію, Данію, Австралію саме Україна стала головним напрямком експорту; для Норвегії, Швеції та Бельгії – другим, для Великої Британії та Туреччини – третім.
Зазначимо також, що нині українські технології використання безпілотних систем набувають інтересу у світі на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
Цікаво й те, що Київ попонував США свої технології протидії іранським дронам ще сім місяців тому, але тоді американська сторона не зацікавилася цією ініціативою.
Нещодавно Вашингтон сам звернувся до Києва по допомогу у боротьбі з безпілотниками, адже українські рішення виявилися значно економічнішими порівняно з дорогими американськими системами перехоплення.
Окрім того, за повідомленнями ЗМІ, США та Катар зараз ведуть переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів P1-Sun.