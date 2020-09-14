Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував скандальну заяву онуки заступника глави української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна. Вона раніше розповіла, що сама познайомила дідуся із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Спікер парламенту під час брифінгу зауважив, що користується іншими механізмами при підборі важливих кадрів. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Андрюші потрібна була допомога, – Фокіна розповіла, як познайомила діда з Єрмаком

Коротко про скандальну заяву онуки Фокіна

Онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна в ефірі програми "Світське життя" заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком . Вона не заперечує, що причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

. Вона не заперечує, що причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. Водночас главу Єрмака Фокіна назвала "Андрюшею" та запевнила, що знайома з ним давно і досить часто з ним бачиться.

Цікаво Хто така Маша Фокіна: жінка, яка познайомила Андрія Єрмака з дідом

Як Разумков відреагував на ігнорування Фокіним візиту в Раду

За словами голови Верховної Ради, профільний комітет запланував зустріч із Фокіним, але в того чомусь не вийшло прийти, тому зустріч перенесли на невизначений час.

При цьому Дмитро Разумков додав, що розуміє те, що Фокін озвучує свою особисту позицію, говорячи про Донбас, але його дивують звинувачення парламенту в тому, що той працює не для миру в Україні.

Призначення Вітольда Фокіна в ТКГ і його скандальні заяви: головне