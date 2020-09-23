Мені навіть шкода Олександра Лукашенка. Адже і він колись був людиною, а тепер, у своїй злодійський інавгурації він жалюгідний навіть більше, ніж тоді, коли бігав в бронежилеті з калашом перед обуреними громадянами.

Такое бывало. Авантюрист, выдавая себя за законного правителя, захватывал трон и правил какое-то время. В русской истории все это кончалось обычно плохо. Но начиналось хорошо – народ ликовал, войско приветствовало. Кто верил, что самозванец – действительно убиенный царевич, кто не верил, но все ждали от новой власти конца смуты, покоя и благополучия. Понятно, не дожидались и ожидания развеивались также, как и прах убитого вора.

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В старом русском языке для воришки использовалось слово тать, воровство называлось татьбой. Словом же вор именовались политические преступники, присваивавшие не кошельки и лошадей, а государственную власть. Вор на царстве – всегда тягостное испытание для народа, что в 16 веке, что в 20.

Вор на троне

Но никогда еще так не было, что бы новый правитель скрывал самый славный момент своей жизни – свое вступление во власть, то, что мы называем на латинский манер инаугурацией. Всегда коронация, принесение присяги было по-настоящему публичным, всенародным действом.

И римского императора поднимали на щит воины, и византийского василевса объявлял ипподром, а потом венчал патриарх в Святой Софии, и русский царь ехал в открытой карете через заполненный ликующими толпами город в старинный Успенский собор московского Кремля, где свершалось великое действие.

А вот Лукашенко – скрыл, как вор и тать одновременно свое новое вхождение во власть. Он тайно объявил себя властителем народа, который его ненавидит и которого он боится до тряски. Кому он клялся не все ли равно на каком языке? Кого думал убедить, кого – прельстить, кого – очаровать? Да никого.

И Лукашенко и его соратники знают, что его ложь, его присвоение власти силой, его жестокости не будут ни прощены, ни забыты народом Белоруси никогда. Формальности возведения во власть ничего не значат без одобрения подвластных, без передачи ими добровольно своей воли новому властителю.

Жалок и бессилен

Сегодня в Минске ничего подобного не было. Был набор магических действий, которые должны были обеспечить власть над страной без согласия страны. Но у магии, у любой магии нет никакой силы против правды, мужества и воли быть достойным имени человек. У народа Белоруси есть правда, есть мужество, есть громадное достоинство.

Все уловки Лукашенко – жалкие, воистину детские потуги выдать себя за правителя.

Нет, он уже не правитель. Он – вор на троне. И его судьба, близкая судьба будет точно такой, какой была судьба иных узурпаторов, выдававших себя за законных правителей.

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Мне даже жаль Александра Лукашенко. Ведь и он когда-то был человеком, а теперь, в своей воровской инаугурации он жалок даже больше, чем когда бегал в бронежилете с калашом перед возмущенными гражданами. Теперь он жалок как никогда раньше, и теперь он по настоящему бессилен.