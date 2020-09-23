У майже таємному режимі, без присутності білоруського народу та без трансляції на телебаченні відбулася інавгурація Олександра Лукашенка на пост президента. Це викликало обурення серед протестувальників, вони закликають людей виходити на вулиці.

Якби білоруси наперед знали про інавгурацію, це спричинило б масові протести під час заходу. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів редактор "Європейського радіо" Зміцер Лукашек.

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За його словами, люди одразу вийшли на вулиці, коли дізналися, що інавгурація таки відбудеться, Вони стояли з плакатами, їх арештовували. Наразі звучать заклики до протестувальників збиратися не тільки ввечері, але й посеред дня.

Мобільні оператори повідомили, що ввечері у Мінську буде відключений інтернет. Тож варто очікувати, що відбудуться великі протестні акції,

– зазначив Лукашек.

Журналіст підкреслив: білоруси добре розуміють та бачать, що силовики фактично їх провокують на якісь силові дії. Адже, як показують події 9 – 11 серпня, це може розв'язати їм руки.

Лукашек переконаний, що влада не боїться пролити кров білорусів. Мовляв, якщо зараз буде видовищний супротив, силовикам дадуть команду стріляти в мітингувальників. А білоруси цього дуже не хочуть.

"Вони сподіваються "додушити" владу саме мирними протестами. Всім хочеться, аби перемога була вже завтра. Але всі розуміють, що у мирний спосіб швидко змінити владу не вдасться. Білоруси готові, нехай і довше, але мирно і без крові домогтися цього", – пояснив він.

Вибори в Білорусі: основне

Вибори президента у Білорусі відбулись 9 серпня. Інавгурація очільника держави мала відбутись до 9 жовтня.

За версією ЦВК Білорусі Лукашенко отримав понад 80 відсотків голосів, а його конкурентка Світлана Тихановська – понад 10%.

Втім, білоруси переконані, що Лукашенко сфальсифікував результати виборів. Через це у країні вже другий місяць не вщухають мирні акції протесту.

Білоруси вимагають проведення нових, прозорих виборів за участі міжнародних спостерігачів та допуском усіх кандидатів, які сидять за ґратами.

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