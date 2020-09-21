В індійському місті Бхіванді неподалік Мумбаї 21 вересня обвалився триповерховий будинок. У результаті 10 людей загинули, понад 30 мешканців вдалось врятувати.

Будівля впала вночі. Близько 25 людей залишились під завалами. Про це повідомляє NDTV.

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Серед людей, яких витягнули з-під завалів, була дитина. За інформацією місцевої влади, будівлю побудували 40 років тому. У ній проживали 20 сімей.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що постраждалим нададуть усю можливу допомогу. На місці події працюють понад 40 рятувальників. Зокрема, пожежники, поліцейські та співробітники Національних сил реагування на катастрофи.

На відео видно, що навколо завалів зібралось чимало очевидців.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявим, що постраждалим нададуть усю можливу допомогу. На місці події працюють пожежники, рятувальники і поліція.