Індійський феномен: найдревніша цивілізація із наймолодшою нацією

Індія сьогодні – це корови у мегаполісах і работоргівля, власна ядерна зброя та прорив у галузі інформаційних і космічних технологій.

70 років тому Індія виборола свою незалежність: після 200-річного колоніального статусу стала самостійною державою. Сьогодні ця країна впевнено виборює своє місце у світовому економічному рейтингу та робить це досить успішно.

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Сучасна Індія – визнаний лідер у південноазійському регіоні; належить до десяти держав, які розвиваються найшвидше; і є четвертою у світі – за макроекономічними показниками після США, Китаю та Японії.

Це країна, яка має власну ядерну зброю, наддосягнення в космічній галузі, третю найбільшу регулярну армію у світі і навіть власний кінематограф: Боллівуд, який за кількістю знятих фільмів, обігнав лідера в цій галузі – Голлівуд. Міжнародні експерти називають Індію однією з провідних гравців на геополітичній карті світу. І ця позиція з роками лише міцнішає.

Та попри це, сучасна Індія – це також третина населення, яка живе за межею бідності: спить у наметах або ж просто неба. Це третина домогосподарств, які ще до 2011 року не мали електропостачання, а дві третини – страждали від постійних відімкнень електрики. Це існування рабства, коли дітей досі продають у служки. І це в країні, де понадмільйонна каста обраних є доларовими мільйонерами. До речі, "ліквідацію бідності" як основну мету виписано навіть у Конституції Республіки Індії.



Про "Ліквідацію бідності" написано у Конституції Республіки Індії

Тож, ототожнюючи Індію зі злиденністю, багато експертів досі сумнівається в подальших тотальних перетвореннях країни. Водночас, за найоптимістичнішими прогнозами, Індія мала посісти четверте місце серед країн з найбільшими макроекономічними показниками 2020 року. Проте за більшістю позицій це стало реальністю ще 2003 року.

Поєднання провідних інновацій з традиційними цивілізаційними особливостями – чи не найбільший феномен країни, яка не припиняє дивувати.

Недостатньо сказати "моя Індія – велика". Кожен індієць має відчувати власну відповідальність за подальшу долю рідної країни,

– сказав Абдул Калам.

Революція розуму

"Нову економічну політику Індія розпочала ще на початку 90-х. Її основним завданням стала лібералізація торгівлі та інвестицій, фінансова стабілізація, реформа підприємств державного сектору економіки, зменшення бюрократичного контролю, "сільська індустріалізація", державна підтримка високотехнологічного сектору, наукоємних галузей і високих технологій", – каже віце-президент Львівської торгово-промислової палати Володимир Коруд.

Цікаво, що революцію, яку країна розпочала ще кілька десятків років тому, індійці назвали також "революцією розуму". Вона, окрім наукових, технологічних і економічних досягнень, мала змінити стереотипи мислення мільярдної нації. "Кожен індієць має відчувати власну відповідальність за подальшу долю рідної країни. Недостатньо сказати "моя Індія велика", слід зробити щось для зростання її величі", – говорив свого часу один з улюблених президентів країни Абдул Калам.

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Зважаючи на темпи розвитку країни, схоже, індійці добре засвоїли ці знання.

Вже до початку 2000-х індійська промисловість підтвердила свою здатність відповідати світовим стандартам. У цей час свої закордонні офіси відкрили індійські ІТ-гіганти Infosys, TCS, TechMahindra. А ІТ-індустрію Індії визнали у світі авторитетною.

Нині індійська IТ-індустрія фігурує й серед найбільш перспективних для світової експансії галузей, – наголошують індійські політичні аналітики та співробітники Глобального університету Джиндал.



Бангалор – Кремнієва долина Індії. 2007 року CNN назвала це місто "одним з найбільш привабливих для провадження бізнесу в країнах третього світу" // Джерело - maksimumplus.com.exogens.net

Та справжній прорив на світовому рівні Індія здійснила в галузі інформаційних технологій, де, до речі, посідає друге місце у світі за кількістю англомовних фахівців. Багато висококваліфікованих спеціалістів індійського походження працюють за кордоном і становлять значну частину працівників таких всесвітньо відомих компаній, як Microsoft (36%), NASA (32%). А це – імідж Індії на міжнародній арені.

Саме технологічні компанії та банки превалюють серед 58 індійських компаній, які потрапили до рейтингу найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000.

Ставка на інвестиції

Лише за 9 років індійські компанії інвестували в розширення за кордоном понад 344 мільярди доларів. Значна частина інвестицій пішла до США, Великобританії, Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Про це наголосили у своєму дослідженні "Індійський шлях до глобального зростання" аналітики міжнародної консалтингової компанії "Accenture".

У червні 2017-го ArcelorMittal – компанія, що належить другому найбагатшому індійцеві Лакшмі Мітталу – виграла право на придбання італійського найбільшого в Європі сталеливарного заводу.

Індійський слід є також в українській економіці. "Найбільша іноземна інвестиція в Україні – це приватизація металургійного комбінату "Криворіжсталь", власне, індійським мультимільярдером, Мітталем, власником найбільшої сталеливарної компанії у світі, – наголошує Володимир Коруд із Львівської торгово-промислової палати.

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Також, за спостереженнями співрозмовника, Україною дедалі частіше курсують автомобілі та "маршрутки", зроблені на базі індійської автомобільної компанії Tata Group. Це авто середнього класу, які вже є в усьому світі. Сама ж компанія не збавляє темпів, а навпаки – нарощує обертів. Її підрозділ став найбільшим акціонером голландської телекомунікаційної компанії Teleena. "Зрештою, – каже Володимир Коруд, – автомобілі та попит на паливо – гарний показник розвитку індійської економіки".

Такі капіталовкладення підтверджують лідерство країни. Нині індійські бізнесмени лише на угоди злиття та поглинання витрачають понад 60 мільярдів доларів на рік. Тому аналітики міжнародної консалтингової та аудиторської корпорації PricewaterhouseCoopers прогнозують, що до 2024 року Індія стане чемпіоном серед країн, що розвиваються, за кількістю мультинаціональних компаній, яких у країні буде на 20% більше, ніж у Китаї.



Це залізничні колії в Мумбаї. Нині залізниця – найбільший роботодавець Індії.

Довідка Індія належить до країн з високим рівнем розвитку транспорту. За довжиною залізниць вона входить до першої п’ятірки держав світу. Спочатку (ще коли Індія була колонією Великобританії) колії будували як пасажирську мережу для перекидання військ країною. Нині залізниця – найбільший роботодавець країни.



У сучасній Індії вуличні ліхтарі працюють на сонячних батареях, а невеличкі міста (такої величини, як, скажімо, Ужгород в Україні) отримують електроенергію з вітряків.

Індія: одна з найбільших країн з виробництва ліків

Індію називають домівкою відомих фармацевтичних компаній. Країна посідає третє місце у світі за рівнем виробництва ліків. Індійську фармацевтичну продукцію експортують у більш ніж 200 держав світу, серед яких – США та країни ЄС. Саме в Індії розташована найбільша за межами США кількість сертифікованих фармацевтичних компаній.

Загалом Індія виготовляє 10% загальносвітової фармацевтичної продукції. Та, за словами Володимира Коруда, є третім найбільшим експортером фармацевтичної продукції в Україну.

Країна входить до 12 найбільших світових центрів біотехнології. Лише за 5 років індійські стартапи у галузі біотехнологічних препаратів залучили інвестицій вартістю 2,8 мільярда доларів.

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На репутацію Індії працюють найкращі університети країни, світові досягнення в галузях хімії та біології, досвід генетичних досліджень. Варто наголосити, що саме в Індії – другий найбільший у світі резерв науковців та інженерів. Як наслідок, близько 50% найбільших світових компаній вважають за краще забезпечити свою присутність в Індії.

"Такий успіх на фармацевтичному ринку експерти пояснюють дією на території країни сучасних міжнародних норм, – пише одне зі спеціалізованих фармацевтичних видань. – В країні допускається участь 100% приватних іноземних інвестицій за автоматизованою схемою. Індія підписала угоду TRIPS, в якій обумовлені жорсткі вимоги стосовно дотримання прав інтелектуальної власності та охорони торгових марок. Чинне законодавство про добросовісну конкуренцію покликане забезпечити однакові правила гри для всіх учасників ринку. Щороку держава залучає інвестиції у сектор медичного обладнання та створює умови для легкого ведення такого бізнесу. Зокрема, істотно послабила норми щодо імпорту та експорту біологічних зразків людини. І найголовніше – потужна перспектива. Мета Індії – бути центром майстерності в біотехнологіях на рівні Азійського регіону, а в перспективі – й у глобальному масштабі".

Космічна програма Індії

Сьогодні Індія – шоста країна у світі, яка успішно вивчає космічний простір. Тут запустили не лише 10 супутників, а й ракети-носії середньої і далекої дальності, які виводять на орбіти космічні кораблі інших країн.

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Нещодавно Індія успішно випробувала свою протисупутникову зброю, яку створила Індійська організація космічних досліджень і розробок. І цим, за словами прем’єр-міністра країни, досягла безпрецедентного успіху та зареєструвала своє ім’я як космічна держава і, що важливо, ядерна також.

Тепер держави Європи і Сполучені Штати зацікавились Індією як великим потенційним ринком.

Найстаріший індійський світ має наймолодшу націю

На боці Індії також демографія. Це друга після Китаю за кількістю населення країна. Нині в Індії мешкають 1 мільярд 290 мільйонів осіб, а це 20% всього населення планети.

Цікаво, що індійський світ, який існує понад 5 тисячоліть і став територією найдавніших цивілізацій, водночас має наймолодшу націю на планеті.

За прогнозами демографів, вже через 5 років населення країни має всі шанси стати наймолодшим у світі, з третиною у віці від 15 до 34 років. Саме в Індії проживатиме чверть населення планети працездатного віку, – прогнозують міжнародні консалтингові та аудиторські компанії KPMG.



Населення Індії має всі шанси стати наймолодшим у світі, а це – робоча сила та потужний споживчий ринок

Відтак Індія – єдина зі значущих в економічному плані країн, якій вдасться уникнути проблеми старіння свого населення. Інакше кажучи, за рахунок високої народжуваності армія працездатних зростатиме швидше за армію пенсіонерів. А це не лише робоча сила, а й потужний споживчий ринок. Про це вже офіційно пише індійська преса (газета TheHindu) та обговорюють на IRIS KnowledgeFoundation і UN-Habitat.

Нині в країні 300-400 мільйонів осіб, які живуть на рівні американського середнього класу. Це високоосвічені мешканці, які говорять кількома мовами та є недорогими фахівцями. Вже сьогодні Індія – найбільша у світі нація, яка розмовляє англійською. А це локомотив і гарантія того, що економічне зростання Індії не зупиниться.

"Величезний внутрішній ринок, дешева робоча сила та висока культура праці, – за словами Володимира Коруда, – чи не найбільша економічна перевага країни. Тут не страшні глобальні потрясіння, навіть падіння курсу валюти. Індійська громада від цього не страждатиме. Усе основне піднесення відбувається всередині країни".

Цікаво знати В Індії, ще 700 років до н. е. засновано перший у світі університет, тут навчалися 10,5 тисяч студентів з усього світу. А також перша в світі школа медицини – Аюрведа – створена в Індії 2500 років тому. Батьком хірургії вважають індійського лікаря Сушрута.



2600 років тому індійські хірурги видаляли каміння із сечового міхура, катаракту, робили кесарів розтин, операції на головному мозку та пластичні операції, протезування тощо.



З Індії до нас прийшли базова концепція калькуляції, алгебра та тригонометрія.



Автором першого обчислення числа Пі є індієць Будхайян.