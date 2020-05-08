Інфляція в Україні у квітні впала до 2,1% в річному вимірі

Споживчі ціни в Україні у квітні 2020 року виросли на 0,8%. Однак інфляція у річному вимірі впала до 2,1%.

У порівнянні з березнем у квітні 2020 року споживчі ціни зросли на 0,8%. Від початку року – на 1,5%, інформує Державна служба статистики.

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Однак у квітні 2019 року зростання цін було вище – 1%. Тому в річному вимірі (у порівнянні з квітнем 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,1%. У березні 2020 року була 2,3%.

Відповідно до даних Держстату, базова інфляція у квітні 2020 року впала до 0,4% після стрибка до 1,3% в березні. До того вона була на негативному рівні три місяці поспіль.

Зверніть увагу! Нацбанк наприкінці січня поліпшив прогноз інфляції на 2020 рік з 5% до 4,8%. Однак у квітні погіршив цей показник до 6%. За оцінками, НБУ, за підсумками першого півріччя цього року інфляція в річному вимірі становитиме 4,8%.

Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Тоді кажуть, що купівельна спроможність грошей знизилася, а самі гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.