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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Інформатор терористів "ЛНР" отримав тюремний термін

13:26, сьогодні 467 Читать новость на русском
Інформатор працював на бойовиків з
Інформатор працював на бойовиків з "ЛНР"

3 роки та 2 місяці проведе за ґратами інформатора терористів, який збирав відомості військового характеру на території Луганської області.

Як повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, інформатор терористів з лютого по квітень 2016 року збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території Попаснянського району Луганської області.

Цю інформацію він передавав мобільним зв’язком так званому "командиру розвідувальної роти", який є бойовиком "6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР".

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Варто додати, що під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та дав викривальні покази щодо інших учасників терористичної організації "ЛНР".

Теги: Новини України Війна на Донбасі ГПУ
Джерело: 24 Канал
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