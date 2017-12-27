Інформатор терористів "ЛНР" отримав тюремний термін

3 роки та 2 місяці проведе за ґратами інформатора терористів, який збирав відомості військового характеру на території Луганської області.

Як повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, інформатор терористів з лютого по квітень 2016 року збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території Попаснянського району Луганської області.

Цю інформацію він передавав мобільним зв’язком так званому "командиру розвідувальної роти", який є бойовиком "6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова 2-го армійського корпусу народної міліції "ЛНР".

Читайте також: Російському дипломату задали незручне питання про звільнений Слов’янськ, він відповів пропагандою

Варто додати, що під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та дав викривальні покази щодо інших учасників терористичної організації "ЛНР".