Російському дипломату задали незручне питання про звільнений Слов’янськ, він відповів пропагандою

Російські окупанти свою присутність на Донбасі пояснюють намаганням захистити жителів Донецької та Луганської областей. При цьому, коли їм вказують на ті факти, що звільненні міста виглядають краще, аніж на окупованих територіях, російські чиновники починають розповідати вже традиційні небилиці.

Так сталося і з заступником міністра закордонних справ Росії Григорієм Карасіним в інтерв’ю російському виданню "Коммерсант". Журналіст задав йому питання "Мені незрозумілий аргумент російських офіційних осіб про те, що якщо перекрити кордон, то буде "друга Сребрениця". Адже є приклад міста Слов'янська, яке було свого часу під контролем сепаратистів, а зараз контролюється Києвом і нічого, всі живі".

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Відповісти по суті російському дипломату було нічого. Тому почалися безпідставні звинувачення української сторони, які російська пропаганда офіційно використовує з 2014 року.

"Ви послухайте, що говорять українські політики, від Арсена Авакова до заступника міністра у справах «тимчасово окупованих територій» Георгія Туки. Про це ж говорять депутати Верховної ради, включаючи її спікера Парубія та представників міністерства оборони України. Можу вам цитатника надіслати… Вони відносяться до населення Донбасу як до людей другого сорту, які взагалі не заслуговують називатися українцями, порівнюють з тарганами, яких треба труїти хімікатами. Можу собі уявити, що буде, якщо відрізати жителів Донбасу від кордону підтримки, моральної і гуманітарної, який зараз є відрізком нашого кордону з Луганською та Донецькою областями. Ми на такий ризик піти не можемо, ми не станемо ризикувати тисячами життів наших українських сусідів", – заявив Григорій Карасін.

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Однак щоб на цьому кордоні з’явилися миротворці ООН – в Росії теж затято не погоджуються. І відводять для "блакитних касок" лише одну роль – охорону спостерігачів ОБСЄ.

"З запропонованої нами резолюції видно, що головним завданням миротворців має стати забезпечення безпеки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми бачимо штучні спроби змінити цю концепцію в сторону впровадження якоїсь зовнішньої адміністрації на південному сході з перекриттям кордону між Донбасом і Росією. Про це не може бути й мови. Росія ніколи цього не допустить. Ми виступаємо за те, щоб миротворці ООН охороняли спостерігачів ОБСЄ, в цьому власне суть нашої пропозиції. Навколо цієї резолюції має бути велика дипломатична і політична робота", – заявив російський дипломат.

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