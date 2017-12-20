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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Задля згоди Путіна: Україну пропонують залишити поза миротворчим контингентом на Донбасі

08:29, сьогодні 5633 Читать новость на русском
Миротворці ООН можуть з'явитися на Донбасі
Миротворці ООН можуть з'явитися на Донбасі

Миротворчі війська ООН, які можуть ввести на Донбас, мають бути без російських представників. Однак і Україна може не відправити туди свій контингент.

З такою пропозицією виступив колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу, передає ТСН. На його думку, це може посприяти згоді Путіна на вхід миротворців. Адже американці вважають, що миротворча місія ООН може посприяти завершенню війни на Донбасі. Хоча й розуміють, що шлях до появи блакитних шоломів у регіоні не є простим.

Читайте також: США офіційно назвали Росію та її бойовиків джерелом насильства на Донбасі

Екс-радник НАТО з питань оборони Евелін Фаркас наголошує, що за будь-яких умов туди не можна допускати Росію

"Якщо ми вводимо миротворчий контингент, ми мусимо пам’ятати, що Росія – сторона конфлікту. І це означає, що вона не може брати участь в миротворчій операції", – наголосила Евелін Фаркас.

При цьому спецпредставник Держдепартаменту Курт Волкер продовжує вірити в можливість дипломатичного врегулювання ситуації. Однак заявляє, що вивід Росією своїх спостерігачів зі СЦКК є спробою зірвати мінські угоди.

Читайте також: Переговори з бойовиками на Донбасі щодо миротворців лише затягнуть конфлікт, – Волкер

Теги: Новини України Новини політики Миротворчий контингент Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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