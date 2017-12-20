США офіційно назвали Росію та її бойовиків джерелом насильства на Донбасі

Державний департамент США відверто назвав Росію та створені нею окупаційні війська причиною загострення бойових дій на Донбасі та звинуватив у насильстві проти мирного населення.

З такою заявою виступила в вівторок, 18 грудня, у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає "Укрінформ".

"Раніше домовленості про припинення вогню досягалися на рівні російсько-українського військового механізму (Спільного центру координації та контролю – 24 Канал), що дозволяло цивільним безпечно лишати райони обстрілу. Проте уряд Росії в односторонньому порядку прийняв рішення про вихід з цього механізму деконфліктизації", – наголосила Науерт.

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Вона відкрито назвала Росію та її ставлеників "джерелом насильства" на сході України.

Російський уряд продовжує підтримувати активний конфлікт і гуманітарну кризу, забезпечує своє командування та спрямовує збройні сили, а також здійснює безпосередній контроль над своїми ставлениками в місцевій владі,

– наголосила представник Держдепартаменту США.

Вона підкреслила: конфлікт на сході Україні – це не громадянська війна.

"Так звані "республіки", які створила Росія, є незаконними формуваннями", – зазначила речниця Держдепу.

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"Сполучені Штати закликають Росію припинити атаки на сході України, вивести свої сили та важкі озброєння із суверенної території України та узгодити міцну миротворчу місію ООН", – заявила Хезер Науерт.