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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

США офіційно назвали Росію та її бойовиків джерелом насильства на Донбасі

08:00, сьогодні 255 Читать новость на русском
Бойовики на Донбасі
Бойовики на Донбасі

Державний департамент США відверто назвав Росію та створені нею окупаційні війська причиною загострення бойових дій на Донбасі та звинуватив у насильстві проти мирного населення.

З такою заявою виступила в вівторок, 18 грудня, у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає "Укрінформ".

"Раніше домовленості про припинення вогню досягалися на рівні російсько-українського військового механізму (Спільного центру координації та контролю – 24 Канал), що дозволяло цивільним безпечно лишати райони обстрілу. Проте уряд Росії в односторонньому порядку прийняв рішення про вихід з цього механізму деконфліктизації", – наголосила Науерт.

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Вона відкрито назвала Росію та її ставлеників "джерелом насильства" на сході України.

Російський уряд продовжує підтримувати активний конфлікт і гуманітарну кризу, забезпечує своє командування та спрямовує збройні сили, а також здійснює безпосередній контроль над своїми ставлениками в місцевій владі,
– наголосила представник Держдепартаменту США.

Вона підкреслила: конфлікт на сході Україні – це не громадянська війна.

"Так звані "республіки", які створила Росія, є незаконними формуваннями", – зазначила речниця Держдепу.

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"Сполучені Штати закликають Росію припинити атаки на сході України, вивести свої сили та важкі озброєння із суверенної території України та узгодити міцну миротворчу місію ООН", – заявила Хезер Науерт.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі США
Джерело: 24 Канал
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