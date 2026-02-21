"Вони реальні": чому Трамп наказав розсекретити дані про НЛО після шокуючого зізнання Обами

У лютому 2026 року тема інопланетян у США знову стала актуальною. Щоправда, нічого нового не сталося. Причина – слова експрезидента Барака Обами та публічна реакція на них Дональда Трампа з обіцянками розсекретити урядові матеріали про НЛО (UAP).

Ця історія показала стару проблему американської дискусії про прибульців. У масовій мові "інопланетяни" часто підміняють поняття UAP – "невизначені аномальні явища", які для державних структур насамперед означають об’єкти або події, що не ідентифіковані через брак даних, а не є підтвердженим контактом з іншою цивілізацією.

Паралельно з політичними заявами існує лінія офіційних звітів США, де жодних доказів позаземного походження публічно немає. 24 Канал дослідив тему і розповідає про останні події в культовій американській темі про прибульців.

Що саме сказав Обама про НЛО?

Поштовхом до теми цьогоріч стала розмова Обами з ведучим Браяном Тайлером Коеном у форматі швидких запитань.

На запитання про реальність інопланетян Обама відповів фразою, яка й дала заголовки:

Вони реальні, але я їх не бачив.

Обама згадав й про "Зону 51", де за старою легендою тримають інопланетян. Так от, їх там немає.

Після хвилі інтерпретацій Обама опублікував уточнення в Instagram, де сформулював позицію як заперечення будь-яких доказів контакту під час його президентства:

Я не бачив жодних доказів того, що інопланетяни контактували з нами, під час моєї каденції. Дійсно!

Дональд Трамп, звісно, не забарився і використав медійний резонанс як привід для політичних заяв. Він без доказів звинуватив Обаму в розголошенні "секретної інформації".

Паралельно Трамп заявив, що дасть доручення федеральним відомствам почати публікацію урядових матеріалів про інопланетян та НЛО, назвавши тему "дуже цікавою й важливою", і окремо підкреслив, що сам не має підтверджень щодо справжності прибульців.

Трамп розкритикував Обаму за слова про НЛО: дивіться відео

Цікаво! У 2020 році Міноборони США санкціонувало публікацію трьох відео ВМС з начебто спостереженнями НЛО, які до того циркулювали в медіа. Логіка релізу в публічних поясненнях – зняти спекуляції щодо автентичності матеріалів і підтвердити, що відео – реальні, але об’єкти залишаються "невизначеними".

Пентагон і спостереження за НЛО: дивіться відео

Яка історія контактів США з прибульцями в останні роки?

Тема НЛО та прибульців активізувалася у США останніми роками якраз після публікації відео 2020 року. Офіційні документи США вживають термін UAP (Unidentified Aerial/Anomalous Phenomena), щоб відокремити спостережувані інциденти від припущень про походження.

У розвідці США описують історії спостережень начебто кораблів прибульців як нестачу даних та неузгодженість звітності, через що більшість випадків залишаються невизначеними. При цьому відзначається, що стандартизований механізм звітування у ВМС з’явився у 2019 році, а ВПС долучилися пізніше.

Публічні звіти останніх років кажуть, що повідомлень про спостереження багато але підтверджень позаземної природи немає.

ODNI (2021) : у попередній оцінці наголошується, що даних здебільшого недостатньо, аби робити висновки про природу явищ; описується потреба кращих збору й аналізу, а також сам факт появи стандартизованого механізму звітності з 2019 року.

: у попередній оцінці наголошується, що даних здебільшого недостатньо, аби робити висновки про природу явищ; описується потреба кращих збору й аналізу, а також сам факт появи стандартизованого механізму звітності з 2019 року. AARO / Пентагон (історичний огляд, 2024) : у звіті зазначено, що перевірки урядових матеріалів з кінця Другої світової війни не виявили доказів позаземних технологій , а значна частина випадків пояснюється помилковою ідентифікацією звичайних об’єктів і явищ.

: у звіті зазначено, що перевірки урядових матеріалів з кінця Другої світової війни , а значна частина випадків пояснюється помилковою ідентифікацією звичайних об’єктів і явищ. AARO (звіт до Конгресу, червень 2024). AP наводить цифри – 485 нових повідомлень за рік і 118 випадків, які ідентифікували як "звичайні об’єкти" (кулі/зонди, птахи, БпЛА).

Цікаво! Репліка лютого 2026 року не є першою, коли Обама публічно торкався теми. У 2021 році в інтерв’ю він описував проблему саме як наявність спостережень без пояснення, сформулювавши це так: "Існують знімки та записи обʼєктів у небі, щодо яких ми не знаємо точно, чим вони є".

"Зона 51" (Area 51) – що про неї відомо?

"Зона 51", про яку згадав Барак Обама – об’єкт у Неваді в районі Groom Lake, який десятиліттями пов’язували із секретними програмами та прибульцями. Насправді це авіабаза.

У 2013 році ЦРУ оприлюднило архівні матеріали, де "Зона 51" описується як тестовий майданчик для програм розвідлітаків, зокрема U-2 та OXCART/А-12. Сам факт згадування й контекст – як авіаційного полігону – є частиною розсекречених документів.

Чому ж вона стала центром "інопланетної" міфології? Поєднання секретності, обмеженого доступу та історії випробувань висотних літальних апаратів у холодну війну створило ґрунт для альтернативних версій. Окремі документи ЦРУ прямо пов’язують сплеск спостережень НЛО із появою польотів на висотах, нетипових для цивільної авіації того часу.

Ще одна гучна історична подія – Розвелльський інцидент. У липні 1947 року поблизу міста Розвелл (Нью-Мексико) військові з бази Roswell Army Air Field зібрали уламки, знайдені на ранчо. Подія стала історичною саме через публічну комунікаційну помилку – спершу військові поширили повідомлення, яке трактували як знаходження "літаючої тарілки", а потім швидко замінили його поясненням про метеорологічний зонд.

Ця зміна версії – зафіксована в оглядових довідкових джерелах – надовго закріпила підозру, що держава щось приховує, незалежно від фактів.



Американська преса про події у Розвеллі / Фото Wikimedia

У 1994 році, після запиту Конгресу та аудиту GAO щодо пошуку документів, ВПС США опублікували звіт Report of Air Force Research Regarding the "Roswell Incident". Висновок ВПС – уламки найкраще пояснюються секретною на той час програмою висотних куль (Project Mogul) із елементами на кшталт радарних відбивачів, а не "позаземним апаратом".

Окремий шар легенд – розповіді про "тіла" – ВПС розбирали у пізнішому підсумковому матеріалі The Roswell Report. Там стверджується, що свідчення про "нелюдські тіла" є наслідком змішування в часі різних подій (навчань, програм і аварій) та помилкового ототожнення антропоморфних випробувальних манекенів, які застосовувалися у висотних тестах, із нібито інопланетянами.

Загалом історія з реплікою Обами та реакцією Трампа показує, що тема інопланетян у США не вхущає попри все, що відбувається у світі. І навіть може стати черговим приводом для дій чинного президента США. Втім, парарельно існує цілий пласт роботи Пентагону, яка дійсно стосується інопланетян. І щось цікаве людство точно дізнається завдяки рішенню Дональда Трампа оприлюднити нову інформацію.