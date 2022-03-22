Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За словами військового експерта, "Кинжал" – це гіперзвукова ракета, яка може подолати будь яку систему ППО. Але насправді це звичайна балістична ракета комплексу "Іскандер", але швидка. Станом на 2019 рік в них було таких близько 20 ракет.

А "Торнадо", як пояснив фахівець, це боєприпас до реактивних системи залпового вогню, зокрема, для "Градів". В нього підвищена дальність, він летить на 40 кілометрів. І є ще різновид для "Смерчів", який летять на 120 кілометрів.

"Торнадо" – це остання розробка росіян і їх є не дуже багато. І якщо вони вже почали їх застосовувати, то це говорить про те, що в них не вистачає звичайного запасу боєприпасів. ТОму вони застосовують те, що є,

– заявив Жданов

Військовий експерт додав, що більше ці ракети нічим не відрізняються від звичайних, підвищеної могутності ці озброєння не мають, тільки дальність стрільби.

“Вони вже починають економити. До речі, є інформація, що начальник Генштабу ЗСУ Росії отримав від Путіна завдання берегти техніку. Економніше витрачати її. А особовий склад у 30 – 50 тисяч, за словами Путіна, це допустимі втрати", – пояснив експерт.

До слова, 21 березня військові Росії обстріляли прибережну зону Одеси. Сьогодні, 22 березня, у сторону Одеси полетіло 5 ракет. На щастя, жертв немає.

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