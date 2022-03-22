Вчора, 21 березня, військові Росії обстріляли прибережну зону міста. Сьогодні, 22 березня, у сторону Одеси полетіло 5 ракет. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

До теми Це психологічні ходи, – в Одеській ОВА прокоментували ранкові обстріли міста

Окупанти намагаються психологічно тиснути

Він пояснив, що упродовж 22 березня окупанти намагалися нанести ракетний удар. На щастя, жертв немає.

Ми розуміємо, що це спроба психологічного тиску на одеситів. Адже вони знають, що таке облога міста з моря,

– наголосив Братчук.

Речник Одеської ОВА зазначив, що місто має достатньо сил і засобів вогневого ураження для противника. "Нехай спробують", – сказав Братчук.

Зверніть увагу! В Одесі запрацювала безплатна гаряча лінія психологічної підтримки. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь за номером 15 – 50.

В місті – багато дронів

Він зауважив, що в населеному пункті останнім часом багато дронів. Однак з ними максимально працюють Сили оборони.