Про це розповів голова обласної військової адміністрації Одеси Максим Марченко. Він зазначив, що ракетний обстріл був вранці.
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Хочу нагадати, що ворог постійно вдається до психологічних операцій і масово поширює фейки для дестабілізації ситуації в області. Довіряйте лише офіційній інформації. Перемога буде за нами, бо з нами правда. Слава Україні!", – сказав Марченко.
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Максим Марченко про ситуацію на Одещині: дивіться відео
Психологічний тиск
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук сказав, що росіянам важко провести військово-десантну операцію в Одесі. Через це вони завдають артилерійській і ракетні удари.
Ми розуміємо, що це спроба психологічного тиску на одеситів. Адже вони знають, що таке облога міста з моря,
– наголосив Братчук.