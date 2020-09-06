Укрзалізниця планує запустити інтерактивну карту, яка допоможе автоматизувати процеси руху поїздів.

Володимир Жмак після призначення на посаду голови Укрзалізниці провів нараду щодо шляхів оптимізації руху. Про це він розповів на своєму каналі у Телеграм.

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Голова Укрзалізниці зазначив, що вже можна говорити про наявність рішень з питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, щодо збільшення плеча обслуговування одним локомотивом, з електрифікації певних ділянок з метою вивільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи.

Внаслідок втілення цих рішень ми матимемо змогу вивільнити локомотиви з одних ділянок та передати їх для використання на інші – де є їх нестача,

– розповів Володимир Жмак.

"А це, в свою чергу, дозволить перевозити більше вантажів і доставляти їх швидше, що зробить УЗ більш привабливою та зручною для бізнесу", – додав Жмак.

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Володимир Жмак повідомив, що наступним кроком буде запуск інтерактивної карти руху, що дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі. Пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії.