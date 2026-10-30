Таємниця Личакова: як плітки про Львівську оперу звели її творця в могилу

Вони вказують на надгробок і кажуть: "Тут похований видатний архітектор Зиґмунт Ґорґолевський. Він наклав на себе руки, коли зрозумів, що його головне творіння – Львівська опера – тріщить по швах і йде під воду". Цей міф про суїцид від сорому настільки вкорінився в інфопросторі, що став для багатьох майже офіційною версією подій.

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Але насправді це найжорстокіша плітка кінця XIX століття. Людина, яка подарувала Львову його найвеличніший символ, стала жертвою масової параної та тогочасного газетного хайпу. Театр, збудований в екстремальних умовах прямо над руслом річки, стоїть непорушно вже понад століття, а його творець помер зовсім з іншої причини. Розбираємося, як суспільний тиск звів у могилу геніального інженера, і чому реальна історія будівництва Опери вражає набагато більше за вигадані байки.

Інженерний ризик і підземна Полтва: битва з природою

Щоб зрозуміти, звідки взявся цей темний міф над могилою на полі №1б, ми маємо опинитися на будівельному майданчику театру в 1897 році. Львів того часу – це столиця Королівства Галичини та Володимирії, місто, що стрімко розвивається, багатіє і прагне довести свою культурну рівність із Віднем та Парижем. Старий театр Скарбека (нині це театр імені Марії Заньковецької) вже не задовольняв амбіцій еліти. Місту був потрібен новий храм мистецтва – грандіозний, помпезний, оснащений за останнім словом техніки.

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Таким був центр Львова, поки Полтву не сховали у колекторі / Фото Інтерактивний Львів

Конкурс на проєкт Оперного театру виграв директор Львівської художньо-промислової школи, видатний архітектор Зиґмунт Ґорґолевський. Але головна проблема полягала не в архітектурному стилі, а в геології. Міська влада виділила під будівництво площу Голуховського (сучасний проспект Свободи). Хоча саму Полтву на цій ділянці вже кілька років як сховали у підземний колектор, з інженерної точки зору місце залишалося справжнім пеклом: колишнє річище, високі ґрунтові води та нестабільні, пливучі ґрунти.

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Зводити масивну, багатотонну споруду прямо над підземною водною артерією здавалося божевіллям. Але Ґорґолевський разом із львівським інженером Іваном Левинським пішли на безпрецедентний для Європи крок. Підземне русло Полтви довелося змістити вбік, а щоб вода не розмила основу театру, на дні котловану залили суцільну монолітну бетонну платформу – своєрідний панцир, який рівномірно розподілив колосальну вагу будівлі. Це була титанічна праця з постійним відкачуванням ґрунтових вод. У львівських кав'ярнях та пресі скептики відкрито сумнівалися у надійності такого фундаменту, пророкуючи, що важка споруда неминуче просяде, а гроші платників податків буквально підуть у воду.

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Діагноз проти суспільної параної: анатомія вбивчої чутки

4 жовтня 1900 року відбулося урочисте відкриття Великого міського театру. Це був тріумф. Розкішні інтер'єри, мармур, позолота, знаменита розмальована завіса "Парнас" роботи Генрика Семирадського, електричне освітлення – Львів отримав шедевр, який перевершив усі очікування. Ґорґолевський купався в променях слави. Здавалося б, скептики посоромлені, а інженерний геній архітектора довів свою правоту.

Оперний театр у Львові відкрили 4 жовтня 1900 року / Фото Deposit Photos

Але тріумф тривав недовго. Пояснюючи розрив між реальністю та плітками, які зрештою звели творця в могилу, ми стикаємося з феноменом масової психології. Після помпезного відкриття міщани, замість того щоб насолоджуватися мистецтвом, почали маніакально шукати тріщини. Будь-яка масивна будівля у перші роки після зведення дає природну усадку. Це базовий закон фізики та архітектури. Театр Ґорґолевського, враховуючи його вагу та специфіку ґрунту, теж дав мінімальне, абсолютно безпечне просідання.

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Проте для львівського обивателя будь-яке мікропросідання ґрунту, будь-яка тріщинка на штукатурці ставали тригером для паніки. Містом поповзли чутки: "Театр йде під воду!", "Полтва розмиває фундамент!", "Склепіння тріснуло!". Газети, відчувши попит на сенсацію, підливали масла у вогонь, публікуючи карикатури та тривожні замітки. Суспільна параноя досягла апогею. Кожен дощ у Львові викликав істерику – чи не змиє сьогодні Оперу?

Зиґмунт Ґорґолевський був людиною честі, перфекціоністом, який вклав у цей проєкт усю свою душу. Він особисто спускався в підземелля, перевіряв колектор, проводив заміри і раз у раз доводив комісіям: будівля стоїть надійно, осідання в межах норми, загрози немає. Але натовп не хоче чути мову цифр та інженерних розрахунків. Натовпу потрібна драма.

Багаторічний стрес, колосальне нервове напруження під час будівництва і, головне, нещадне суспільне цькування після його завершення підірвали здоров'я архітектора. Коли у липні 1903 року Зиґмунт Ґорґолевський раптово помирає у віці всього 58 років, місто миттєво виносить свій безапеляційний вердикт: суїцид від сорому. Пліткарі в кав'ярнях авторитетно заявляли, що він застрелився, інші клялися, що він отруївся, треті – що повісився на горищі власного театру, усвідомивши неминучість катастрофи.

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Але історичні та медичні документи нещадні до цих пліток. Офіційні записи про смерть, свідоцтва лікарів та некрологи того часу чітко фіксують причину: Ґорґолевського вбив параліч аорти серця (раптовий серцевий напад на тлі серцево-судинного захворювання). Жодної отрути, жодної кулі чи петлі. Його серце просто не витримало. Воно розірвалося не від усвідомлення інженерної помилки, якої не було, а від жорстокості та невдячності суспільства, якому він подарував красу.

Висока ціна геніальності

Повернімося назад, у наш час. Сьогодні, у 2026 році, Львівська опера стоїть на своєму бетонному панцирі так само гордо і непорушно, як і понад століття тому. Вона пережила дві світові війни, бомбардування, зміну імперій та режимів. Жодна тріщина не зруйнувала її стін, жодна повінь не підмила її фундамент. А підземна Полтва, закута в бетон Ґорґолевським, слухняно продовжує текти під її фундаментом, визнавши поразку перед людським генієм.

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Міф про самогубство архітектора виявився лише проєкцією страхів і невігластва його сучасників. Натовп завжди важко прощає тим, хто наважується вийти за межі загальноприйнятого, хто ризикує там, де інші відступають.

Похований Зиґмунт Ґорґолевський на Личаківському цвинтарі / Фото пресслужби ЛМР

Могила Зиґмунта Ґорґолевського на полі №1б Личаківського цвинтаря – це пам'ятник не слабкості чи фатальній помилці. Це суворий, мовчазний монумент ціні, яку геніям доводиться платити, коли їхнє бачення випереджає розуміння сучасників. Наступного разу, коли ви будете проходити повз цей надгробок, не слухайте екскурсійних байок про ганьбу. Прислухайтеся до тиші. Вона розповість вам історію про людину, чиє серце зупинилося, щоб серце Львова – його величний театр – могло битися вічно.