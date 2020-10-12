Скандальний суддя Микола Чаус більше не перебуває в базі осіб, яких розшукує Інтерпол. При цьому в МВС кажуть, що Чауса продовжують розшукувати.

Станом на 12 жовтня картки Чауса немає у базі міжнародної поліції. Про це свідчить сайт Інтерполу.

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Що розповіли в МВС

В українському МВС заявили, що не припиняли розшук Чауса, а інформацію про його розшук можна знайти на офіційному сайті.

При цьому в МВС пояснили, що з 18 вересня 2020 року Інтерпол тимчасово приховав інформацію про розшук Чауса, тому що зараз розглядають клопотання екссудді про зняття з розшуку.

Чому розшукують Чауса

У 2016 році НАБУ викрила Чауса в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.

Гроші знайшли в скляних банках, які суддя закопав на своєму подвір'ї.

Чауса не затримали через суддівський імунітет і він втік з України до Молдови.

Зараз екссуддя перебуває у Молдові під домашнім арештом, який отримав за незаконний перетин, і намагається отримати політичний притулок.

Які рішення ухвалював Чаус?Чаус працював суддею Дніпровського райсуду Києва. За сфальсифікованими справами він ухвалював рішення проти активістів Автомайдану.



Також Чаус наприкінці 2015 року ухвалював рішення взяти під варту лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана.