Путін під час інтерв'ю мав завдання показати себе буцімто "миротворцем". Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що це йому не вдалося, тому всі побачили диктатора таким, яким він є.
До теми Пропагандист Карлсон заявив, що Путін буцімто готовий піти на "серйозний компроміс щодо України"
Яку помилку допустив Путін
"Інтерв'ю Путіна прокоментував відомий американський історик Тімоті Снайдер, який акцентував на одному моменті, який зараз намагається приховати Кремль. Він сказав, що недостатньо людей усвідомлюють, що Путін грає на німецькому боці у Другій світовій війні", – зауважив політтехнолог.
Як підтвердження цього, варто лише згадати слова Путіна про те, що в Гітлера нібито не було іншого виходу, а поляки його змусили воювати – цю думку так званого президента зараз усіма силами хочуть приховати.
Російський диктатор справді сказав те, про що думає, бо це перше за багато років інтерв'ю, де все показали так, як і він сказав. Фактично єдиним позитивом цієї розмови було те, що Такер Карлсон виконав свою обіцянку й опублікував все, що наговорив очільник Кремля, не вирізавши жодних шматків розмови.
Ми побачили Путіна та його погляди таким, якими вони є. Нібито на основі "листа" Богдана Хмельницького треба починати війну, нібито Гітлер мав рацію, бо поляки не виконували його вимог та заважали. Тепер Путін асоціює себе з Гітлером, про що й сказав американський вчений,
– підкреслив Михайло Шейтельман.
В інтерв'ю звучала дослівна асоціація. Він казав, що Гітлер просив поляків про коридор, щоб об'єднати свою територію зі Східною Прусією, але поляки проявили безкомпромісність. Через це Гітлер нібито був змушений почати війну.
Тепер Путін повторює ці самі наративи щодо України, каже, що просив про сухопутний коридор у Крим. Україна проявила безкомпромісність, тому він начебто був змушений почати війну.
Путін сказав все, як є, але тепер ті, хто на нього працюють, мають прибрати моменти, які роблять його очевидним фашистом, прихильником Гітлера – все це треба сховати й показати Путіна "миротворцем",
– зауважив політтехнолог.
Що ще говорив Путін в інтерв'ю
- Значну частину розмови російський диктатор присвятив псевдоісторичним розповідям. Він почав згадувати часи створення Росії, потім перейшов до більшовиків, а ще далі до "спольщування українців". Всіма цими абсурдними історіями він намагався виправдати незаконне вторгнення й переконати глядачів, що Україну нібито штучно створив Сталін.
- Поки Путін засипав Карлсона цифрами та прізвищами, той кивав і все підтверджував. Утім через пів години він все-таки був змушений перебити диктатора, бо втратив "нитку розмови". При цьому додав, що розповідь була цікавою і нібито зовсім не нудною.
- На своїй сторінці у мережі X інтерв'ю Путіна висміяв навіть Ілон Маск. Він опублікував мем, на якому зображено Карлсона та очільника Кремля. Коли журналіст питає його, чому той почав війну з Україною, Путін відповідає: "Саме зараз я хотів це пояснити. Бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті була застрелена горила…". Вочевидь, у такий спосіб Маск висміяв "короткий" псевдоісторичний екскурс Путіна.
- В Україні також відреагували на розмову диктатора. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Путін вкотре продемонстрував, що живе в нереальному світі. Данілов назвав його хворою людиною та здивувався, чому у цього міжнародного злочинця досі беруть інтерв'ю, а не свідчення в суді. Всі його "пізнання в історії" базуються на "психічних розладах з ознаками маніакальності".