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      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта

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      Инвестиции в американскую мечту и будущие
      Инвестиции в американскую мечту и будущие / Фото из открытых источников

      Выбирая объект для инвестиций в той или иной стране, нужно учесть много моментов – куда, когда и во что вкладывать деньги?

      Одних привлекает возможность отдыхать вместе с семьей в своем собственном домике, например, на берегу Средиземного моря или Тихого океана. Другие ищут в этом двойную выгоду – быть владельцем зарубежной недвижимости и зарабатывать на этом.

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      Сегодня я рекомендую обращать внимание на США, если вы находитесь в процессе выбора объекта для инвестиций, – рассказывает основатель международной компании "Второй паспорт" Юрий Моша. – Почему? Тут все просто – мы основываемся на цифрах. Выбирая Америку, вы можете быть уверены, что там недвижимость с каждым годом растет в цене. Конечно, все зависит от типа и места, но в основном можно ориентироваться на рост от 1 до 3% в год, чего нет сейчас в Европе. Там вас ждет незначительное падение цены, что не поможет приумножить капитал. В лучшем случае цена останется на том же уровне.

      Также важно купить ту недвижимость, которая будет сдаваться – ведь в противном случае не просто отсутствует заработок, но инвестору также придется потратиться на обслуживание недвижимости (вывоз мусора, охрана, уборка газонов, чистка бассейна и тп). Чтобы этого не случилось, нужно выбирать по состоянию экономики страны, а это еще один плюс в пользу Америки.

      Конечно же, нужно пользоваться рейтингами недвижимости и обращать внимание на такие моменты, как количество домов, которые продаются в течении года, сколько новых домов строится, сколько школ с хорошими рейтингами за последние 5 лет открылось, количество белого населения, насколько близко океан и еще очень много нюансов, на которые мы при выборе клиентам недвижимости обращаем внимание.

      И третий аргумент – продать недвижимость в США всегда легче и быстрее, чем в странах Европы.

      Мечтают о Майами, но покупают в пригороде

      Если вы решились на покупку недвижимости в США, то у вас должно быть как минимум 100 000 долларов. Этой суммы будет достаточно для того, чтобы купить квартиру, например, во Флориде. Это один из наиболее желаемых штатов среди наших клиентов с Украины, хотя покупка дома или апартаментов в США не дает права получить вид на жительство в этой стране.

      Чтобы продемонстрировать уровень прибыли, возьмем ту же небольшую квартира-студио на побережье, которую вы купите за 100 000 долларов. Она будет приносить вам 1800 долларов ежемесячно. Если отнять расходы и налоги, то вложение окупится ориентировочно за 8 лет.

      Многие мечтают и интересуются именно Майами, но там недвижимость могут себе позволить только очень состоятельные люди, так как цены на квартиры начинаются от 300 тыс. долларов, а на виллы и дома – от 800 тыс.

      В последнее время украинцы обратили внимание на побережье Мексиканского залива Атлантического океана, где можно подыскать вполне бюджетные варианты. В частности, в городе Норд-Порт можно стать владельцем земельного участка всего за 10 000 долларов и начать строительство своего дома. В дальнейшем распорядиться готовым домом можно по-разному: приезжать сюда на отдых семьей в любое время года или начать свой бизнес на аренде или продаже объектов. Помимо приемлемой цены, украинских инвесторов привлекает также инфраструктура городка: недалеко находится чистый пляж с белоснежным песком, 6 аэропортов, всемирно известные парки развлечений. Здесь даже есть украинская диаспора, украинские церкви, кафе, магазины.

      Электронная подпись – и вы собственник

      Чтобы совершить сделку покупки квартиры вам понадобятся только средства – физически в США можно даже не появляться. С помощью электронной подписи все оформляется онлайн. Хотя покупать недвижимость в Америке безопасно, мы все равно советуем воспользоваться услугами адвоката, который проверит сделку. Эти услуги обойдутся ориентировочно в 3 000 долларов и делятся пополам между покупателем и продавцом.

      Большинство наших клиентов, которые инвестируют в недвижимость США, даже не приезжают в Америку. Мы присылаем им фото и видео подобранных объектов, – говорит Юрий. – Сразу же после покупки мы помогаем сдать жилье и человек, находясь в Украине, получает свою прибыль.

      Если высокой ставкой на долгосрочной аренде недвижимости считается 6% годовых, то на подобных схемах украинцы зарабатывают от 4 до 6%, выбирая США. При этом риски минимальные.

      Краудфандинг и никаких заморочек

      Если вы решились на инвестиции в американскую недвижимость, то можете обратить также внимание на систему краудфандинга – вы инвестируете в строительство дома, который в дальнейшем будет сдаваться. И заниматься и отвечать за процесс поиска арендаторов, ухода за недвижимостью и прочего будет на компании. Между инвесторами просто поделят прибыль от сдачи пропорционально купленным вами квадратным метрам. Таким образом, вы получаете прибыль и не тратите время на поиск арендаторов и решение сопутствующих вопросов.

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини США Купівля нерухомості
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