Diageo и Starbucks присоединились к бойкоту Facebook, сняв свою рекламу из соцсетей техгиганта. Как это влияет на акции компании читайте на Инвестиции 24.

Diageo и Starbucks только что стали крайними компаниями, которые останавливают рекламу на платформах компании Facebook из-за неэффективного регулирования языка вражды. Об этом пишет MarketWatch.

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Как бойкот влияет на акции Facebook

Акции Facebook, который руководит Instagram и WhatsApp, в дополнение к самой Facebook, нивелировал предыдущие убытки ростом сегодня на 0,6%, а акции Twitter выросли примерно на 2%. Ранее, в пятницу, когда больше компаний присоединились к бойкоту, акции Twitter и Facebook упали.

С момента запуска бойкота список компаний, которые решили приостановить рекламу, растет, но Facebook все еще ожидает высокий доход и не рассматривает более 5% потери от него,

– заявил Рогит Кулкарни, исполнительный директор MKM Partners.

Почему бойкот не влияет на акции

Во-первых, по словам Кулкарни, Facebook делает основную часть своих доходов за счет прямой мобильной рекламы и маркетинга малого бизнеса. "FB имеет более 160 миллионов зарегистрированных предприятий во всем мире и 8 миллионов рекламодателей, которые платят", – сказал Кулкарни, который отметил, что 100 крупнейших рекламодателей Ad Age тратят меньше на пропорциональной основе с Facebook.

"Procter & Gamble US: PG – крупнейший рекламодатель в мире, но, по нашему мнению, он составляет менее 0,50% доходов ФБ", – сказал Кулкарни. Через COVID-19 компания уже ожидала, что ведущие рекламодатели сократят расходы во второй половине этого года. В компании ожидают, что вскоре объемы рекламных заказов возрастут.