Кредит за 30 минут: как Швейцария помогает бизнесу не обанкротиться в кризис

Эксперты утверждают, что Швейцария находится в разгаре экономического подъема по сравнению с другими странами, в которых распространяется коронавирус.

Компании, которые хотели получить кредиты в швейцарских финансовых учреждениях, смогли это сделать довольно легко, сообщает PYMNTS.com. Зато во многих других странах процедура оформления займа как пособия в связи с коронавирусом пока занимает много времени.

Читайте также: Корпоративные облигации в Украине. Как на этом заработать в кризис?

По опыту самих заявителей, для заполнения формы размером в одну страницу было потрачено одну-две минуты. Еще через 30 минут деньги были зачислены на счет заемщика.

В Великобритании представителям компаний приходилось несколько дней только общаться по телефону с банковскими работниками. Процедура получения государственной помощи в виде кредита оказалась довольно запутанной.

Во Франции и Германии компании, которые хотят оформить кредит онлайн сталкиваются с рядом проблем на сайте финучреждения. В частности, постоянно возникают сбои в работе системы, появляются сообщения о перегрузке системы. Некоторым заявителям вообще было отказано, несмотря на то, что они, казалось бы, соответствуют всем критериям для получения кредита.

Согласно данным швейцарского регулятора, пакет финансовой помощи бизнесу составляет 20 млрд швейцарских франков. С момента анонсирования помощи, 25 марта, 76 034 предприятия получили деньги, общая сумма которых составляет 15 млрд швейцарских франков. Отмечается, что власти страны планируют увеличить финансирование до 40 млрд франков.



По теме: Как власти Японии будут помогать населению в условиях коронавируса: основные шаги

Граждане Швейцарии даже были удивлены скоростью процесса оформления кредита. Таким образом, бизнес, получивший финансирование, сможет избежать банкротства.

Швейцарская система состоит из двух компонентов. Первый позволяет бизнесу обращаться немедленно относительно займа под 0%, сумма которого составляет до 10% ежегодного дохода компании. Второй способ позволяет получить 85-процентный кредит под 0,5%.

Успех швейцарской системы кредитования заинтересовал ряд других европейских государств. Поэтому сейчас они активно сотрудничают со швейцарцами, чтобы понять, как достичь такого же высокого уровня работы собственных процессов оформления займов.