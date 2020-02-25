Уоррен Баффет назвал Apple "лучшим бизнесом в мире"
Уоррен Баффет утверждает, что "третий по величине бизнес", который интересует Berkshire Hathaway после сфер страхования и железнодорожных перевозок, является доля компании в Apple.
Об этом ведущий инвестор и миллиардер заявил в эфире телепрограммы Squawk Box на CNBC.
Я не считаю, что доля в Apple – это так, запасной вариант. Это наш третий бизнес, – отметил Уоррен Баффет.
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Так, в своем ежегодном письме к акционерам Berkshire Hathaway, инвестор заявил, что на конец прошлого года компания владела 5,7% всех акций Apple. В частности, в собственности фирмы Баффета сосредоточено более 245 млн ценных бумаг производителя iPhone стоимостью почти 72 млрд долларов.
Акции Apple выросли примерно на 80% за последний год.
Это, пожалуй, лучший бизнес в мире, о котором мне известно. И это наибольший вклад, который мы осуществили в компанию, не учитывая страховой индустрии и сферы железнодорожных перевозок, – говорит Уоррен Баффет.
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Berkshire Hathaway считает страхового гиганта Geico Auto Insurance и BNSF, трансконтинентальную железнодорожную компанию Северной Америки, своими дочерними предприятиями.
Напомним, в мае 2018 года в интервью CNBC Уоррен Баффет рассказал, что Berkshire Hathaway увеличил свою долю в Apple, приобретя еще 75 млн акций. К тому времени компания имела 163,5 млн ценных бумаг купертинивського техгиганта.
Впервые компания Баффета приобрела акции Apple в мае 2016 года. Тогда предприятие вложило деньги в 10 млн ценных бумаг производителя iPhone.
Интересно, что сам Уоррен Баффет долго сопротивлялся использованию iPhone в пользу своего дешевого "телефона-раскладушки", даже когда Berkshire Hathaway удвоила свою прибыль благодаря ценным бумагам Apple. Однако, в понедельник, 24 февраля, инвестор сдался и сообщил, что начал пользоваться смартфоном техгиганта.
Что такое Berkshire Hathaway Это американская холдинговая компания, которая занимается инвестициями и страхованием. Она контролирует более 40 компаний в таких секторах, как финансовые услуги, кондитерское производство, издательское дело, ювелирный бизнес, производство мебели, ковров, стройматериалов и др. Генеральным директором компании является Уоррен Баффет, который владеет 31% акций компании. Несмотря на то, что акции компании самые дорогие в мире, само предприятие не входит в топ-10 самых дорогих брендов мира.