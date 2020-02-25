Уоррен Баффет назвал Apple "лучшим бизнесом в мире"

Уоррен Баффет утверждает, что "третий по величине бизнес", который интересует Berkshire Hathaway после сфер страхования и железнодорожных перевозок, является доля компании в Apple.

Об этом ведущий инвестор и миллиардер заявил в эфире телепрограммы Squawk Box на CNBC.

Я не считаю, что доля в Apple – это так, запасной вариант. Это наш третий бизнес, – отметил Уоррен Баффет.

Читайте также: Компания Уоррена Баффета купила акции популярной сети супермаркетов

Так, в своем ежегодном письме к акционерам Berkshire Hathaway, инвестор заявил, что на конец прошлого года компания владела 5,7% всех акций Apple. В частности, в собственности фирмы Баффета сосредоточено более 245 млн ценных бумаг производителя iPhone стоимостью почти 72 млрд долларов.

Акции Apple выросли примерно на 80% за последний год.

Это, пожалуй, лучший бизнес в мире, о котором мне известно. И это наибольший вклад, который мы осуществили в компанию, не учитывая страховой индустрии и сферы железнодорожных перевозок, – говорит Уоррен Баффет.

По теме: Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам?

Berkshire Hathaway считает страхового гиганта Geico Auto Insurance и BNSF, трансконтинентальную железнодорожную компанию Северной Америки, своими дочерними предприятиями.

Напомним, в мае 2018 года в интервью CNBC Уоррен Баффет рассказал, что Berkshire Hathaway увеличил свою долю в Apple, приобретя еще 75 млн акций. К тому времени компания имела 163,5 млн ценных бумаг купертинивського техгиганта.