"Інвестохіллс Веста" вбиває українські підприємства, – ЗМІ

Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", якій ЗМІ приписують російське коріння, фактично вбиває українські підприємства.

Про це йдеться в розслідуванні Delo.ua.

Журналісти видання зазначають, що компанія судиться в судах всіх регіонів і всіх рівнів з масою юридичних і фізичних осіб. Серед прикладів агресивних нападок наводяться такі великі підприємства як "Схід Солар", активи Костянтина Жеваго ("Росава", "Дніпрошина", "Кременчукм'ясо"), "Яблуневий дар" і "Танк Транс". Всі вони – в минулому кредитори "Дельта банку", вимоги за боргами яких викупила "Інвестохіллс Веста".

Викуп права вимоги боргів, що є основною діяльністю "Інвестохіллс Веста", став вкрай популярною схемою легалізації колекторської діяльності рейдерства вже давно.

Маючи на дворі фінансову кризу, яка в українських умовах ускладнена багаторічною війною на сході країни і девальвацією, зруйнованими ринками та іншими проблемами, на боргових ринках виживають тільки ті, хто виставляє максимальні вимоги на мінімальні борги, накручування на них всі можливі пені, штрафи і відсотки. До того ж, підкріплючи це всіма способами тиску.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, засновниками фінансової компанії "Інвестохіллс Веста" є Андрій Волков з 1% і ТОВ "Інвестохіллс Партнерз Україна", яка повністю належить кіпрській "Інвестохіллс Партнерз ЛТД", а кінцевим бенефіціаром їх є Антоніоу Константінос.

У 2014 році Андрій Волков очолював Нацкомфінпослуги, а в 2006-2009 роках був головою правління "Альфа-Банку (Україна)". А за атакою на "Схід Солар" раніше, повідомляли медіа, стояв Павло Фукс, який, за даними 24 каналу, контролював фінкомпанію "Веста".

За даними юристів однією з компаній, яких вдалося схилити до відвертості на умовах анонімності, менеджерів "Інвестохіллс Веста" явно консультують колишні співробітники "Дельта банку", серед яких фігурували персони Віталія Масюри, ​​ексзаступника глави правління "Дельта банку" і Валентина Засухи, екс-юриста того ж банку.

"Аж надто добре вони розбираються в бізнесі і нюансах роботи компанії, яка ділилася цими даними з банком, де брала кредит, але не присвячувала в подробиці нікого в "Інвестохіллс", – йдеться в розслідуванні.

"Питання в тому, чи довго ще правоохоронні органи будуть закривати на таку бурхливу "діяльність" очі? Адже навмисно ставити палки в колеса і добивати представників української економіки в нелегкі для неї часи – то ще відвертий злочин", – задаються питанням автори розслідування.