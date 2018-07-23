Інженери розігнали капсулу Hyperloop до рекордної швидкості

Німецька команда WARR Hyperloop перемогла у змаганні Hyperloop Pod Competition, яке проводила SpaceX серед розробників капсул транспортної системи Hyperloop та супутніх технологій. Максимальна швидкість, яку вдалося розвити капсулі, складає 466 кілометрів за годину. Варто зазначити, що такий результат став абсолютним рекордом для капсул Hyperloop.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Hyperloop у Twitter.

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Змагання, які пройшли 22 липня в штаб-квартирі SpaceX, стали вже другими. Раніше конкурс проводився в два етапи, які пройшли в січні і серпні 2017 року. Переможцем обох етапів стала команда WARR Hyperloop з Мюнхенського технічного університету. На другому етапі її капсула розігналася до 323,5 кілометрів за годину.

Congratulations to @WARR_Hyperloop for winning the 2018 Hyperloop Pod Competition with a peak speed of 290 mph! — Hyperloop (@Hyperloop) 22 липня 2018 р.

Команда вирішила брати участь і в новому конкурсі, але вдосконалила капсулу для досягнення більшої швидкості. Інженери замінили 50-кіловатний електромотор на 8 окремих електромоторів на кожному колесі, які в сумі мають потужність 240 кіловат. Крім того, розробники трохи змінили форму вуглепластикового корпусу і зменшили його аеродинамічний опір.



Команда WARR Hyperloop з Мюнхенського технічного університету

Всі ці доробки дозволили команді розігнати капсулу до 466,7 кілометрів за годину і перемогти в змаганні. Крім того, команда отримала додатковий приз за розробку і демонстрацію іншої капсули, оснащеної магнітною підвіскою. Два інших додаткових призи отримали команди UW Hyperloop і Eirloop.

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Крім SpaceX тестовий трек Hyperloop є у компанії Hyperloop One, причому він має набагато більший розмір і може використовуватися для випробувань повнорозмірної пасажирської капсули.

Підготовка капсули командою WARR Hyperloop – дивіться відео

Що таке Hyperloop? Концепція транспортної системи Hyperloop була представлена ​​в 2013 році Ілоном Маском. Траса Hyperloop – це труба діаметром кілька метрів, всередині якої підтримується низький тиск. За рахунок цього пасажирська або вантажна капсула всередині труби може пересуватися практично без аеродинамічного опору і розганятися до швидкості близько 1200 кілометрів за годину. Реалізацією і розвитком транспортної системи займаються кілька компаній – як незалежні, наприклад, Hyperloop One, якій належав попередній рекорд швидкості капсули, так і компанії самого Маска. Будівництвом діючих трас займається The Boring Company, а SpaceX проводить некомерційні змагання між командами з різних організацій і країн, які розробляють капсули Hyperloop.

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