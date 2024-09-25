Він раптово назвав російсько-українську війну агресією, а не конфліктом чи кризою. Що означають гучні заяви лідера Ірану, в етері 24 Каналу припустив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Дивіться також Чому Іран затримав постачання Росії пускових установок для ракет Fateh-360: в ISW пояснили

Яку ілюзію може створювати Іран

Тизенгаузен зазначив, що Росія дійсно отримала близько 200 іранських балістичних ракет. Транспортування відбувалося через Каспійське море. Окупанти зможуть їх використовувати на близьку відстань, а "Іскандери" приберегти для далекобійних ударів по Україні.

Якщо балістику Іран поставив Росії, то пускові установки – ні. У такий спосіб Тегеран прочиняє собі двері для переговорів, мовляв, "запропонуйте нам щось".

Напередодні неприємних подій для Росії, тобто скасування обмежень, Іран вирішив пограти в різні кошики. Але з диктаторськими та автократичними режимами так не працює,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Тобто Тегеран може створити ілюзію перемовин, а потім раптово передати умовно ще 300 балістичних ракет. Далі виявиться, що росіяни можуть переклеювати назви озброєння: не "Шахед", а "Герань-2"; не Fath-360, а "Гвоздика-4".

"Тобто проти "клубу" огидних диктаторів та диктаторок працюють лише жорсткі санкції та обмеження, а також потужні удари", – резюмував політтехнолог.

Зверніть увагу! Політичний експерт Андрій Городницький назвав такі заяви Ірану брехнею. Він зазначив, що країна намагається грати в демократію, але насправді підтримує Росію, і якщо не буде конкретних дій щодо зближення з Заходом, то це лише пусті слова.