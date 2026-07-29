Іран планував запустити балістику по морському порту України, – NYT

Тегеран розглядав можливість удару по українському порту у відповідь на атаку по іранському судну, однак наразі ситуацію вдалося стабілізувати.

Про це повідомили в NYT.

Дивіться також Сибіга поговорив з главою МЗС Ірану: Тегеран каже, що хоче "відшкодування збитків" за судно

Чому Іран планував вдарити по Україні?

У виданні повідомили, що Іран розглядав можливість удару по українському морському порту у відповідь на атаку по своєму судну, однак дипломатичні зусилля наразі допомогли знизити напруження між сторонами.

Україна завдала удару по іранському вантажному судну в Каспійському морі, внаслідок чого загинув цивільний моряк. У відповідь Тегеран почав погрожувати Києву, а ймовірною ціллю міг стати один із чорноморських портів.

Будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, призведе до драматичної ескалації та ризику спровокувати ширшу війну, враховуючи напруженість між двома країнами через союз Ірану з Росією,

– заявили у виданні.

Аналітик Мехді Рахматі, близький до іранського уряду, заявив, що Тегеран навряд чи отримає вигоду від відкриття нового фронту війни з Україною, яка має значний бойовий досвід і підтримку США та Європи.

За його словами, попри заклики частини іранських політиків до удару у відповідь, інші представники влади виступали за стриманість.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про готовність надати розвіддані щодо підтримки Росією Ірану у його протистоянні зі США.

За словами українських чиновників, Москва передавала Тегерану супутникові знімки американських баз на Близькому Сході, тоді як Київ раніше неодноразово наголошував на використанні Росією іранських дронів.

Також Дональд Трамп відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що Росія надає Ірану супутникові знімки американських баз. Американський лідер зазначив, що обговорить це питання з російським диктатором.

Ми дізнаємося, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Навіть якщо це так, то це не мало великого впливу,

– заявив Трамп.