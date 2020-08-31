Наступний тур перемовин щодо компенсацій за збиття літака МАУ відбудеться в Тегерані. Іран запропонував Україні провести його у період з 18 до 21 жовтня.

Згідно з досягнутою домовленістю, наступний тур перемовин відбудеться в жовтні в Тегерані, заявив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді, пише Укрінформ.

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Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записували 20 серпня – 24 канал) вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин,

– зазначив Мораді.

За його словами, наразі Іран очікує відповіді української сторони щодо запропонованої дати.

Плани на перемовини:

у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів;

потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин.

"На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування. Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом", – зазначив посол. Та додав, що завдяки добрій волі сторін можна буде досягти дуже хороших результатів.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу