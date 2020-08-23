Іран заявив, що вони є повністю готовими продовжити переговори про компенсацію за збитий біля Тегерана літак МАУ. Наступну зустріч заплановано на жовтень.

Заява Ірана щодо компенсації за збитий літак МАУ

Її напередодні наступного раунду перемовин із Україною зробив голова Авіаційної організації Ірану Турадж Зангане. Його слова передає іранська державна інформаційна агенція IRNA.

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Зангане нагадав, що заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд провів зустрічі з Україною. Він був чолі делегації, яка складалася з представників різних секторів".

Переговори з питань, пов'язаних з катастрофою українського літака, включно з питанням про компенсацію, були ключовими в цих переговорах. Наступну зустріч заплановано на жовтень в Тегерані,

– зазначив очільник МЗС Ірану.

Він запевнив, що Іран взяв на себе відповідальність "за цю помилку" (збиття українського літака – 24 канал). Тому, за його словами, іранська сторона – повністю готова до переговорів щодо компенсації сім'ям загиблих у катастрофі.

Що цьому передувало

Наприкінці липня у Києві пройшли перемовини між представники України, Афганістану, Британії, Канади, Швеції та Ірану щодо збиття літака МАУ.

Сторони, зокрема, обговорювали компенсації сім’ям жертв катастрофи.

За підсумками перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, зокрема і авіакомпанії МАУ.

Також представників Ірану запросили на перемовини з Україною. І там сторони домовилися включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів.

Крім того, Іран погодився виплатити компенсацію сім'ям жертв. Однак, це не стосується громадян України. Як пояснили вони, "багато пасажирів були громадянами Ірану" (у деяких іранців було подвійне громадянство, але Іран вважає їх своїми громадянами).

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу