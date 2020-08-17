Розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана може тривати від 5 років. Однак основну роль у тривалості справи грає позиція іранської сторони.

Якщо до розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані залучать міжнародні суди, справа триватиме щонайменше 5 років. Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв'ю "Цензор.нет".

Я точно не хотів би називати будь-яких часових орієнтирів, хоча чудово розумію, що суспільство чекає результат на вчора,

– наголосив Єнін.

За його словами, все залежить від політичної волі іранської сторони. Окрім цього, чиновник додав, що зазвичай процес розслідування таких справ триває до 2 років.

Українська сторона намагається змусити Іран виплатити компенсації сім'ям загиблих, а також авіакомпанії МАУ. Проте в Ірані заявляли, що грошей МАУ не платитимуть, тому що літак був застрахований в європейських компаніях.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Вранці 8 січня над Тегераном іранські військові збили український рейсовий літак.

У результаті трагедії загинули 176 людей, серед них 11 українців.

Чорні скриньки розшифрували тільки серез пів року, у Франції. Виявилось, літак був збитий під час ракетної атаки.

В Ірані затримали 6 підозрюваних у збитті літака, однак 3 вийшли під заставу.



Авіакатастрофа МАУ: основне / Інфографіка 24 каналу

Источник: https://censor.net.ua/r3213774